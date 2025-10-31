Alicante estrena un portal del consumidor para aprender, formarse y participar en los talleres del Cerca

Una de las actividades del Cerca.

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 13:37 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

Alicante ha estrenado un nuevo portal web del consumidor con el que el Ayuntamiento quiere acercar la formación, el asesoramiento y las actividades del Centro Educativo de Recursos de Consumo (Cerca) a toda la ciudadanía.

El nuevo espacio digital, disponible en https://cerca.alicante.es, reúne toda la información sobre cursos, talleres, charlas y visitas formativas del centro, además de ofrecer inscripciones online y recursos para fomentar un consumo más saludable, responsable y sostenible.

La plataforma se presentará públicamente el 4 de noviembre en una charla informativa en las instalaciones del Cerca, situadas en los bajos del Mercado Central, donde personal técnico explicará cómo acceder y usar el portal.

El nuevo sistema permite a los usuarios crear una cuenta personal con su correo electrónico y acceder a un área privada para consultar, reservar e inscribirse en los cursos disponibles, así como recibir actualizaciones sobre la programación.

Cursos y actividades para noviembre y diciembre

El programa de otoño del Cerca incluye una amplia variedad de propuestas presenciales y talleres prácticos pensados para mejorar la vida cotidiana.

Entre las actividades destacan los cursos para aprender a comprar online, asesorías sobre comercio electrónico e inteligencia artificial, talleres sobre cambio climático, manejo del móvil y derechos de los consumidores.

Una de las actividades del Cerca.

También habrá una charla del Cuerpo Nacional de Policía sobre estafas en internet y por teléfono, un taller de primeros auxilios y otro dedicado a la cocina mediterránea saludable. Para cerrar el año, se han programado visitas al Museo del Agua y al Banco de España, entre otras propuestas.

Más de 46 propuestas para colegios

El nuevo portal también facilita la gestión de las actividades educativas dirigidas a los centros escolares de Alicante.

En solo una semana desde su apertura, se han recibido más de 500 solicitudes de colegios interesados en participar en las 46 propuestas formativas que ofrece el Cerca para el alumnado, con una media de cinco peticiones por centro.

La concejala de Consumo, Lidia López, ha destacado que «la web optimiza la gestión del Cerca, mejora la participación en la oferta formativa y facilita una inscripción más ágil, directa y eficaz», así como animó a «darse de alta para optar al programa de formación gratuita de consumo sobre viajes, alimentación, tecnología y gastronomía que se ofertan el último trimestre».