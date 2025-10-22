Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos El Ayuntamiento modifica las bases del concurso de disparos en Luceros

El Ayuntamiento ha cedido a las quejas e insistencia de las pirotecnias y ha decidido modificar los tiempos del concurso de mascletàs de las Hogueras de Alicante. Así, ha reducido la duración mínima de los espectáculos para ser valorados por el jurado.

Este es uno de los grandes cambios del próximo concurso pirotécnico de las Hogueras de Alicante, al que se suma la duda sobre dónde se celebrarán los castillos de fuegos posteriores a los días grandes de las fiestas oficiales de la ciudad.

Mascletà de Mediterráneo, ganadora del último concurso. MIRIAM GIL ALBERT

El anuncio para la contratación de estos espectáculos, por lotes como viene siendo habitual, deja en el aire el regreso a la playa del Cocó o mantener los disparos en la pasarela voladiza del Muelle 12, donde se realizó el pasado junio debido a la batalla entre Ayuntamiento y la dirección general Costas del Gobierno por las obras del espigón.

En este segundo caso, la Concejalía de Fiestas adjudicará los disparos de los castillos de fuegos y, tras ello, comunicará con «la mayor antelación posible» la ubicación desde la que tendrán lugar los espectáculos. De este modo, las empresas pirotécnicas tendrán de plazo hasta diez días para presentar los proyectos y recibir la correspondiente autorización.

Concurso de mascletàs en Luceros

El calendario del concurso de mascletàs seguirá su curso habitual de cara a las Hogueras de Alicante 2026. Los disparos se celebrarán del 18 al 24 de junio en la plaza de los Luceros, en el círculo que rodea el monumento de Bañuls entre las avenidas de Alfonso el Sabio y de la Estación con General Marvá.

Cada mascletà tendrá un presupuesto de 8.500 euros y contarán con una carga de pólvora que podrá oscilar entre los 80 kilos de cantidad mínima y los 150 de máxima.

La principal novedad de cara al concurso viene dada por los tiempos de las mascletàs. Todas ellas tendrán una duración máxima de siete minutos para ser valoradas por el jurado. Eso sí, el tiempo mínimo cambia a los cinco minutos, treinta segundos menos que en anteriores ediciones, algo que han exigido las empresas pirotécnicas.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, señala que la rebaja «atiende a una petición del sector de la pirotecnia. Desde el Ayuntamiento, y con la intención de mejorar ese certamen, se ha aceptado una propuesta que redundará en la calidad del concurso. Hay que escuchar a los especialistas para que sus aportaciones beneficien la espectacularidad de las mascletàs».

El disparo ganador del concurso de mascletàs de las Hogueras de Alicante se llevará una cuantía de mil euros.

Concurso de fuegos artificiales

Tras los días grandes de las Hogueras de Alicante, llegan las noches de fuegos artificiales frente al mar. De cara a esta nueva edición 2026, el concurso desconoce todavía el lugar de disparo de estos castillos. Esta es la principal duda hasta el momento.

Como ya reiteró la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, tras la polémica del pasado ejercicio, estos se celebrarán frente al litoral. Eso sí, todo apunta al esperado regreso del concurso a la playa del Cocó.

Los castillos de fuegos artificiales de las Hogueras de Alicante se lanzarán durante las noches del 25 al 29 de junio, esta última dedicada a San Pedro.

Cada espectáculo tendrá una duración de 15 minutos, sin contar los tres avisos, y una carga máxima de 350 kilos de pólvora. En cuanto al presupuesto, los disparos tendrán un coste de 19.000 euros y el ganador del concurso se llevará 2.000 euros.

Palmera de la nit de la cremà

La medianoche del 24 al 25 de junio, nit de la cremà, continuará con la tradicional palmera desde el castillo de Santa Bárbara. Las empresas interesadas en hacerse con este lote del contrato de espectáculos pirotécnicos deberán contar con un mínimo de mil cohetes imperial en sus ofertas.

Palmera de la nit de la cremà. MIRIAM GIL ALBERT

De este modo, se pretende que el color blanco de los artefactos permite crear el efecto de lagrimero intenso, durante un tiempo mínimo de 18 segundos. Este disparo será el que anuncie la cremà, la cual arrancará a la medianoche con las hogueras oficiales y el primer turno de los distritos.

La palmera del castillo tendrá entre 75 y 99 kilos de pólvora, que deberán crear un radio mínimo de 300 metros de diámetro en el momento de la explosión. El presupuesto es de 7.000 euros.