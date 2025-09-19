La hermandad de la Virgen de la Alegría de Alicante elige a su primera presidenta

Rafaela Alcaide toma el testigo de Juan Miguel García, a esperas de la confirmación del Obispado

La hermandad de la Virgen de la Alegría ha elegido a Rafaela Alcaide Ortega como su primera presidenta, desde su fundación en el año 1996. La cofrade ha obtenido cerca del 65% de los apoyos.

Así, Rafaela Alcaide toma el testigo de Juan Miguel García, tras unos comicios que la han avalado con 59 votos frente a los 30 de su adversario, Juan Luis Pérez Ortega 'Happy'. Del total de 91 papeletas emitidas, dos han sido en blanco o nulas.

La elección de la nueva presidenta de la hermandad de la Virgen de la Alegría se ha celebrado en el Convento de las Monjas de la Sangre. El resultado espera a ser ratificado por el Obispado.

El origen de la Alegría

Fue a finales del siglo pasado cuando el foguerer José Ángel Guirao soñó con la creación de una cofradía que uniera Semana Santa y las Hogueras de Alicante. De esa inquietud nació la Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría, concebida como un espacio común para mujeres y hombres de las fiestas oficiales.

Esta iniciativo llegó, además, tras recuperar en el año 1993 la procesión del Cristo Resucitado, lo que desembocó en el interés de organizar un encuentro como bien sucedía antaño.

Así, manos a la obra, tres años después en 1996, se fundó la hermandad de la Virgen de la Alegría. En este tiempo se trabajó en su consolidación de la cofradía, así como en la recuperación de distintas tradiciones, como las Aleluyas.

Además, ese mismo año se rescataron del Archivo Municipal los diseños originales de principios de siglo, que volvieron a imprimirse para devolver el color y la alegría a la celebración.

El proyecto, sin embargo, coincidió con la enfermedad y posterior fallecimiento de Guirao, considerado fundador de la hermandad. Su legado quedó reflejado en la primera edición del Encuentro entre el Resucitado y la Virgen de la Alegría, celebrada en 1997, con las pautas que todavía hoy caracterizan esta procesión.

