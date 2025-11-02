Desenlace del Antequera-Hércules CF (0-0), en directo Los blanquiazules arrancan la segunda parte del encuentro sin mover el marcador, tras un gol anulado

Juan F. Millán Alicante Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:19 | Actualizado 17:46h.

Un partido en igualdad, al menos en lo que al marcador se refiere. Así continúa el encuentro entre el Antequera y el Hércules CF este domingo en el Maulí.

Eso sí, el Hércules CF podría haber ido en ventaja, de nos ser por un gol anulado en el minuto 52 tras un disparo al palo de Aranda por fuera de juego.

La alineación de Torrecilla sigue en una formación de 4-4-2, con el destacado de Fran Sol y Slavy en el frente más próximo al Antequera.

La primera parte del partido ya ha dejado unas cuantas tarjetas amarillas, para Antonio Aranda y Javier Rentero, por parte del Hércules CF.

A este segundo tiempo se suma una tarjeta roja para Javi Jiménez, en el minuto 63. El partido se iguala en efectivos sobre el césped, con diez jugadores cada equipo tras otra roja del Antequera.

Torrecilla reacciona y cambia a Fran Sol por Retu en el minuto 66 de este Antequera-Hércules CF.

Eso sí, poco después, los blanquiazules han tenido un gran susto. Menos mal que un paradón de Carlos Abad ha mantenido el empate.

Y, mientras tanto, un minuto después en el 76, otro cambio en el Hércules: salen De Palmas, Mangada y Aranda, para dar paso a Rojas, Jeremy de León y Vique.

Minuto 85: Jeremy de León prueba a marcar gol tras una gran jugada, pero su disparo se va por encima del larguero. ¡Casi!

