La baja de Colomina hasta 2026 saca a Vique Gomes de su ostracismo El pivote cedido por el Villarreal se queda como única alternativa a Mangada y Ben Hamed en la sala de máquinas

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 12:01 | Actualizado 12:19h.

Le guste o no, Rubén Torrecilla tendrá que echar mano del joven mediocentro Vique Gomes en lo que queda de 2025. La baja de Roger Colomina para dos o tres meses ha dejado la sala de máquinas del Hércules bajo mínimos, con muchas dudas y con partidos de altísima exigencia por delante, ya que el equipo blanquiazul volvió a precipitarse a puestos de descenso tras perder ante el filial del Sevilla.

En la capital andaluz cayó en combate Colomina y su fractura de clavícula le obligará a pasar por el quirófano. No estará de vuelta hasta 2026 y las opciones se le reducen extraordinariamente a un Torrecilla que no da con la tecla en el centro del campo.

El camerunés Ben Hamed, fichado el pasado verano procedente del Amorebieta, se ha reivindicado en este tramo inicial de Liga como un centrocampista con llegada al área rival, pero también con graves deficiencias a la hora de tomar decisiones cerca de sus centrales. No es un pivote defensivo fiable y en Sevilla volvió a quedar de manifiesto al cometer penalti en una acción sin aparente peligro. Esta jugada enfadó mucho a Torrecilla, quien no ocultó su malestar en la sala de prensa, pero Ben Hamed tendrá que ser protagonista sí o sí en las próximas semanas y meses debido a la escasez de efectivos.

Por su parte, el alicantino Carlos Mangada se ha mostrado hasta el momento como la opción más fiable junto a Colomina pese a que su perfil tampoco es de contención. El canterano pasa ahora a ser una pieza capital en el esquema del Hércules a la espera de que lleguen refuerzos en invierno para este centro del campo.

Por último, el joven Vique Gomes también tendrá que tener protagonismo pese a que hasta ahora sólo disputó un minuto en Teruel. El pivote de Guinea Bisau, de 22 años, llegó prácticamente el último día de mercado procedente del Villarreal C después de que se cayera la opción de Diego Méndez (Rayo Vallecano) para el Hércules por una lesión. La aportación de Vique es toda una incógnita, no tenía sitio en el Villarreal B, que milita en la misma categoría del Hércules, y hasta el momento no se ha ganado la confianza del entrenador extremeño.

Por otro lado, el mediapunta Unai Ropero se someterá en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión de rodilla sufrida en Sevilla. En principio las sensaciones son buenas y desde el club se confía en que pueda estar de vuelta en dos o tres semanas.

