La lesión de Unai Ropero queda en un susto El mediapunta cedido por el Alavés podría estar de vuelta la semana que viene tras pedir el cambio en Sevilla por molestias en la rodilla

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Por fin llega una buena noticia desde la enfermería del Hércules. El mediapunta Unai Ropero no sufre ninguna lesión de consideración en su rodilla y, en principio, debería estar de vuelta la semana que viene para el choque se disputará en el Rico Pérez frente al Europa (sábado 8 de noviembre a las 16:15 horas).

Unai Ropero hizo saltar todas las alarmas en Sevilla cuando pidió el cambio al sentir un bloqueo de la articulación que le asustó mucho. Tantos sus compañeros como el cuerpo técnico tenían muy reciente lo sucedido con Oriol Soldevila pocos días antes, pero la resonancia magnética a la que se sometió esta semana ha descartado afectación de ligamentos o menisco.

El mediapunta cedido por el Alavés no viajará a Antequera esta semana porque no ha entrenado con el grupo ningún día, pero se le espera de vuelta el lunes para preparar el choque ante el Europa. Unai Ropero se ha convertido en una pieza capital tras la grave lesión de Oriol Soldevila y se estrenó como goleador en la victoria frente al Atlético Madrileño. Además, el polivalente atacante también puede echar una mano en la sala de máquinas como mediocentro tras la fractura de clavícula de Roger Colomina, que le mantendrá un par de meses de baja.

Precisamente para paliar esa falta efectivos en el centro del campo ha comenzado a entrenar a las órdenes de Torrecilla el argelino Mehdi Puch. Este pivote de 21 años se quedó sin equipo tras el descenso administrativo del Ajaccio y tiene medio centenar de partidos jugados en la categoría de plata de Francia. Puch, internacional sub'18 con Argelia, está a prueba y por el momento gusta a Torrecilla y al secretario técnico Paco Peña porque es un centrocampista versátil, con buen pie, capaz de superar líneas y que también puede jugar en banda porque técnicamente está bien dotado. En los próximos días podría ser dado de alta debido a que el Hércules tiene fichas libres sub'23 y el jugador está en el paro, aunque esto último antes debe quedar claro con la Federación Francesa.

De cara a la visita de este domingo al Antequera, el Hércules podría recuperar al central Nacho Monsalve, al lateral Samu Vázquez y al extremo Carlos Rojas, aunque es altamente improbable que alguno de ellos opte a ser titular. Aunque nadie lo asegura públicamente, este encuentro se presenta como una nueva final para Torrecilla, quien sigue muy cuestionado por el paupérrimo rendimiento del Hércules lejos del Rico Pérez.