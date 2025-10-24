La metamorfosis del Hércules pasa por Sevilla

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 15:05 Comenta Compartir

El Hércules ha recuperado el color tras las dos victorias consecutivas ante los filiales del Villarreal y el Atlético, pero la metamorfosis completa pasa por Sevilla. El equipo de Rubén Torrecilla visita este domingo (18:15 horas) al filial hispalense con el único objetivo de firmar un tercer triunfo que le aúpe a los puestos cabeceros y, lo que es más importante, le haga olvidar un inicio de curso de pesadilla.

El choque ante el Sevilla Atlético se presenta como una reválida y también como una oportunidad de oro para un Hércules que ha recuperado la autoestima al calor de las victorias en el Rico Pérez, donde más cómodo se siente los dos últimos años. Además, el filial hispalense está en apuros, ocupa puestos de descenso y ha comenzado el curso con muchas dudas.

El conjunto de Torrecilla se desplazará este sábado a la capital andaluza con bajas sensibles pero con la mente limpia, que ya es mucho teniendo en cuenta que Torrecilla ha estado al borde del despido. Se quedan en Alicante los lesionados Nacho Monsalve, Nico Espinosa, Samu Vázquez y Oriol Soldevila, mientras que el extremo Rojas llega muy justo de fuerzas tras pedir el cambio ante el Atlético B y, si viaja, sólo podrá jugar unos minutos.

La plantilla blanquiazul realizó este viernes un entrenamiento de recuperación en la playa y Torrecilla reconoce la importancia del choque de Sevilla: «El triunfo sería espectacular a nivel mental y nos acercaría al objetivo. La victoria ante el Villarreal B hizo un clic en los jugadores, les hizo ver que pueden ganar a cualquiera. Luego goleamos a un gran equipo como el Atlético Madrileño en un partidazo y ahora estamos con la flecha hacia arriba, aunque también más cansados que el resto de equipos. Hay que aprovechar este buen momento para traernos los tres puntos de Sevilla y seguir creciendo, tenemos mucho margen de mejor», insiste el preparador extremeño.

Por otro lado, el derbi entre el Eldense y el Hércules ya tiene fecha y hora: se disputará en el Nuevo Pepico Amat el domingo16 de noviembre a las 16:30 horas. El encuentro será ofrecido en directo por la televisión autonómica À Punt. Además, el club del Rico Pérez ha pedido retrasar el choque del día 8, frente al Europa, a las 16:15 horas. El Hércules quiere jugar el domingo y más tarde, pero todavía no tiene la confirmación de la Liga.

Temas

Estadio José Rico Pérez