Torrecilla quiere al argelino Puch en el Hércules

Alicante Viernes, 31 de octubre 2025

El técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, ha asegurado este viernes que confía en que el club cierre la incorporación del mediocentro argelino Mehdi Puch. El pivote de 21 años está entrenando con el primer equipo blanquiazul desde la semana pasada y se encuentra sin equipo desde agosto por el descenso administrativo del Ajaccio francés, que fue descendido seis categorías por su deuda.

Puch disputó medio centenar de partidos en la segunda división gala y fue internacional sub'18 por Argelia. «Es un chico con calidad, puede jugar en varias posiciones y, sobre todo, tiene una gran proyección. Por ahora está entrenando con nosotros y tomaremos una decisión la semana que viene, pero tengo claro que este tipo de jugadores siempre deben estar en el Hércules porque vienen con hambre y, además, ocuparía ficha sub'23», ha insistido el técnico.

Por su parte, el secretario técnico Paco Peña se muestra prudente, prefiere verle en acción durante más días y, además, advierte de que hay que llegar a un acuerdo económico con Puch y sus agentes. Por otro lado, la Federación Francesa también debe certificar que el jugador se encuentra en el paro y que el descenso administrativo del Ajaccio se produjo antes del cierre de mercado.

Respecto al choque de este domingo (16:15 horas) en Antequera, Torrecilla ha lamentado que el Hércules llega muy justo de efectivos tras las recientes lesiones de Soldevila, Colomina, Unai Ropero y Sotillos. Ninguno de ellos está disponible, al igual que el canterano Nico Espinosa. Por su parte, el central Nacho Monsalve, el lateral Samu Vázquez y el extremo Carlos Rojas no han entrenado prácticamente nada con sus compañeros esta semana y, si entran en la convocatoria, será sólo para tener unos minutos en el tramo final del partido.

El Hércules buscará en Antequera puntuar por primera vez a domicilio este curso y Torrecilla ha recalcado la importancia de no cometer errores en área propia para poder sumar: «Sacando cuatro empates como el Cartagena, que podríamos haberlos sacado perfectamente tal y como han ido los partidos, no hace falta ganar, pues son los puntos que faltan para estar en el play-off como están ellos, ni más ni menos».

El preparador blanquiazul no cree que el partido de Copa del Rey le pase factura física al Antequera porque hizo muchas rotaciones y se ha referido así al rival: «Ellos tienen una plantilla preparada para estar arriba, entre los que van a disputar los play-offs de ascenso, y un estilo muy marcado de juego, quieren ser protagonistas con el balón. Pero están a un punto de nosotros en la clasificación, con lo cual tenemos que ir con la mentalidad de sacar puntos de ahí como sea».