El Hércules se ahoga en el diluvio sevillano y prolonga su pesadilla fuera de casa (2-0) Los alicantinos, bajo un intenso aguacero, acusan las lesiones de Colomina y Sotillos y caen con claridad ante el filial sevillista

Rentero y Ben Hamed tratan de interceptar un pase de un jugador sevillista con el terreno completamente encharcado por la lluvia.

Juan F. Millán Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 21:23

El Hércules ha vuelto a las andadas fuera de casa. Después de sacar la cabeza con dos triunfos de prestigio en el Rico Pérez ante el Villarreal B y el Atlético B, los alicantinos han caído en la Ciudad Deportiva del Sevilla por 2-0 en un encuentro marcado por una tremenda tromba de agua que ha encharcado el Jesús Navas en la primera parte y que ha dejado las lesiones de Colomina y de Sotillos.

Son cuatro derrotas en cuatro partidos a domicilio (Ibiza, Cartagena, Teruel y ahora también en Sevilla), lo que mete de nuevo al equipo de Rubén Torrecilla en zona de descenso.

El Hércules ha repetido la cara gris de sus actuaciones fuera de casa. Un equipo con errores defensivos y al que le cuesta un mundo generar ocasiones de gol.

Después de un primer tiempo igualado, el Hércules ha regalado un gol en el inicio del segundo tiempo y otro en el descuento. El primer tanto ha llegado con un penalti de Ben Hamed a Collado, que ha transformado el propio canterano sevillista, engañando a Carlos Abad.

Y el Segundo se ha producido tras un saque en largo del portero del Sevilla Atlético y que los centrales no han sido capaces de cortar. El bote y una salida desesperada y precipitada de Carlos Abad ha permitido a José Bozada sentenciar el encuentro con una vaselina perfecta.

El Hércules solo ha inquietado la meta de Alberto Flores con balones colgados, pero sin generar mucha sensación de poder igualar la contienda.

«Creo que el penalti cambia por completo el rumbo del encuentro y me cabrea muchísimo porque son dos errores garrafales», ha explicado Torrecilla, el técnico herculano, nada más terminar el encuentro.

Ahora, el Hércules afrontará una segunda salida consecutiva, en este caso a Antequera, con muchas bajas y con el daño anímico que genera perder siempre fuera de casa. Una tendencia que se arrastra desde hace mucho tiempo. Son cuatro derrotas consecutivas este año y cuatro de la pasada campaña. Un total de ocho seguidas que preocupan y que empañan por completo la mejoría exhibida ante el Atlético de Madrid B en el partido de entre semana.

