El Hércules de Torrecilla ha perdido el 82% de los puntos a domicilio en Primera RFEF El equipo blanquiazul vuelve a jugar como foráneo este domingo en Antequera tras caer en Ibiza, Cartagena, Teruel y Sevilla

Hay datos que hablan por sí solos y los que está registrando el Hércules como visitante desde que ascendiera a Primera RFEF son tan alarmantes que se agotan los calificativos. Decía el técnico Rubén Torrecilla que su gran objetivo para este curso era mejorar el rendimiento del Hércules como visitante, pero está muy lejos de conseguirlo, ya que los cuatro partidos disputados hasta el momento se han saldado con derrota: 2-1 en Ibiza, Cartagena y Teruel, y 2-0 en Sevilla.

El equipo de Torrecilla ha perdido el 82% de los puntos puestos en juego lejos de Alicante. Ver para creer. Esta temporada no se ha estrenado y la pasada se saldó con tres victorias, cuatro empates y doce derrotas, lo que provocó que el Hércules acabara la campaña con el agua al cuello y sólo tres puntos por encima del descenso a Segunda RFEF.

Pese a que la dinámica lejos del Rico Pérez es exactamente la misma que el curso pasado, el dueño Enrique Ortiz sigue en el barco de Torrecilla y se ha quedado solo en la defensa a ultranza del preparador extremeño. El secretario técnico Paco Peña ya abogaba por un cambio en el banquillo en junio y, una vez comenzada la campaña, casi todos los rivales directos del Hércules por el ascenso han optado por un cambio en el banquillo debido a los malos resultados. Primero fue el Ibiza, después, el Eldense, y este martes lo hizo el Real Murcia.

En Alicante no habrá novedades esta semana porque, en opinión de Ortiz, el equipo cogió aire con las victorias ante el Atlético B y el Villarreal B, pero no es menos cierto que la derrota frente al Sevilla Atlético encendió de nuevo las alarmas y al Hércules le vuelve a tocar hacer las maletas para jugar este domingo en Antequera.

La tardanza del dueño del club del Rico Pérez en relevar a Torrecilla tiene cada semana efectos más perversos, ya que los entrenadores que están en la agenda de Peña recalan en otros equipos, como el caso de Miguel Álvarez, sustituto de Paco Jémez en Ibiza. Además, si el Hércules sigue hundiéndose en la clasificación, los entrenadores recelarán cada vez más del proyecto y le dirá que no a Ortiz como ya hicieron recientemente Bolo o José Luis Oltra.

Para colmo de males, la plaga de lesiones está mermando seriamente a la plantilla. Hasta nueve jugadores están fuera de combate y el caso que más preocupa, al margen del de Oriol Soldevila, es el del mediocentro Roger Colomina, quien no volverá a jugar hasta 2026 por una fractura en la clavícula.

