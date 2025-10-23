Torrecilla: «Lo del match ball lo dijo la prensa, no el club» El técnico del Hércules asegura que siempre se ha sentido arropado por Ortiz y por Peña

El técnico del Hércules Rubén Torrecilla se siente fuerte en el banquillo tras las dos victorias consecutivas y entiende que ha llegado el momento de pasar facturas. En la rueda de prensa posterior al choque de este viernes, el preparador extremeño negó que haya salvado el puesto en estos dos últimos encuentros. «Lo del match ball es una cosa de la prensa, a mí en el club nunca me dijeron nada. Estoy agradecido a Enrique (Ortiz) y a Paco (Peña) por el apoyo, somos una familia y vamos a ir hacia adelante», señaló Torrecilla. La realidad es diferente, ya que el club ofreció el banquillo a técnicos como Bolo o José Luis Oltra, además de mantener conversaciones con otros, incluido el nuevo técnico del Ibiza Miguel Álvarez.

«Tú en la vida pasas por procesos, tanto buenos, como malos. Nosotros empezamos con un proceso malo, pero los chavales después del partido Villarreal vieron que podían ganar cualquiera», valora el entrenador.

Torrecilla aseguró que sus jugadores se merecían la victoria «como los que más» y valoró el haber salido de los puestos de descenso tras los triunfos ante los filiales del Villarreal y el Atlético. «En esta categoría, si ganas dos o tres partidos, vas para arriba del todo. Igual que, si los pierdes, te hundes. Por suerte hemos cortado esta mala racha y miramos el futuro con optimismo. Ahora hay que recuperar a los jugadores del esfuerzo de haber jugado dos partidos tan seguidos para llegar de la mejor manera a Sevilla», donde el Hércules visita al filial hispalense el domingo a las 18:00 horas.

El técnico blanquiazul se alegró del segundo gol del canterano Jorge Galvañ «porque es un chaval que da todo lo que tiene y trabaja como un animal» y valoró el buen momento de los mediapuntas Unai Ropero y Antonio Aranda. «Al igual que Nico o Solde, son jugadores para llegar al fútbol profesional. Nos han dado en los dos últimos partidos, pero nos tienen que dar mucho más y ser constantes toda la temporada. Son muy buenos, diferentes y en el Rico Pérez disfrutan», señaló Torrecilla.

El Hércules ha abandonado los puestos de descenso al sumar los seis últimos puntos en juego y el domingo visitará a un filial del Sevilla que está con el agua al cuello. Para este encuentro, Torrecilla seguirá sin poder contar con el lateral Samu Vázquez, el central Nacho Monsalve, el extremo Nico Espinosa y el atacante Oriol Soldevila. Este último será operado en los próximos días y deberá permanecer un mínimo de seis meses de baja, por lo que se despide del curso.

