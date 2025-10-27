La interminable lista de lesionados del Hércules: así está la plantilla Nueve jugadores están fuera de combate por diferentes dolencias, algunas de ellas de gravedad

La dolorosa derrota del Hércules en Sevilla (2-0), la quinta en nueve partidos, conlleva un peaje durísimo en forma de lesiones. Hasta tres jugadores pidieron el cambio ante el filial hispalense, lo que aumenta el parte de bajas de manera muy preocupante, ya que algunas de ellas son de larga duración. A continuación repasamos el estado de los lesionados:

UNAI ROPERO: El mediapunta cedido por el Alavés hizo saltar las alarmas en Sevilla al pedir el cambio por molestias en la rodilla en una acción que, inevitablemente, recordó a la de Oriol Soldevila. Ropero se asustó mucho y Torrecilla dijo en rueda de prensa que, en principio, sufre una subluxación de rótula. Se desconoce el tiempo de baja pero su ausencia es especialmente preocupante porque era el sustituto natural de Soldevila.

ALEJANDRO SOTILLOS: En Sevilla sufrió una rotura de fibras y estará varias semanas KO. El central madrileño había aportado solidez en el eje de la zaga formando pareja con Rentero, pero su baja no parece especialmente grave ya que Adrián Bolo está en la recámara y Nacho Monsalve debe reaparecer en breve.

ROGER COLOMINA: Una lesión en la zona de la clavícula y el hombro le obligó a pedir el cambio en Sevilla y está pendiente de pruebas para saber el tiempo de baja, ya que todo parece indicar que deberá pasar por el quirófano por una fractura. Es una ausencia especialmente sensible porque Torrecilla no da con la tecla en la sala de máquinas y el catalán lo ha jugado prácticamente todo.

CARLOS ROJAS: Unas molestias musculares sufridas ante el Atlético Madrileño le dejaron fuera de la convocatoria para viajar a Sevilla. No hay parte médico del Hércules y es duda para el próximo choque en Antequera.

ORIOL SOLDEVILA: No volverá a jugar esta temporada al romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. En los próximos días pasará por el quirófano y tiene una oferta de Enrique Ortiz para ampliar su contrato con el Hércules hasta 2029.

NICO ESPINOSA: El capitán se encuentra en el tramo final de su proceso de recuperación, pero aún no ha empezado a entrenar con el grupo, por lo que no reaparecerá en breve. En pretemporada sufrió la luxación del tendón peroneo de su tobillo.

NACHO MONSALVE: El central madrileño puede reaparecer esta semana o la siguiente tras el tratamiento conservador llevado a cabo para superar su tendinitis en la rodilla. Su experiencia debe ser importante en la zaga y por eso fue titular en el primer partido de Liga. Desde entonces ha estado de baja.

SAMU VÁZQUEZ: Afronta su tercera semana de baja debido a una lesión muscular de la que el club no ha ofrecido más información. En su ausencia, el lateral derecho lo está cubriendo, con nota, el canterano Jorge Galvañ.

RICHIE DAPPAH: En marzo sufrió la rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha y no volverá a estar disponible hasta diciembre. Si se recupera bien, el extremo seguramente salga cedido en enero, ya que no ocupa ficha sub'23.

