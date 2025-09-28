Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas abarrotan el evento de Alacroqueta. AA

De jamón trufado, chorizo gourmet y de 'coca amb tonyina': estas son las tres mejores croquetas de Alicante

Elaborada por el establecimiento Cheos, su croqueta de jamón trufado gana en Alacroqueta, el evento celebrado este fin de semana en la Plaza Séneca

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:35

El restaurante Cheos, con su propuesta 'Croqueta de jamón trufada' ha obtenido este domingo el primer premio a la mejor croqueta de Alicante en el marco del festival 'Alacroqueta', que se ha celebrado este fin de semana en la plaza Séneca. El segundo premio ha sido para La Taberna del Gourmet, con su 'Croqueta gourmet de chorizo ibérico' y el tercero para La Favorita, con 'De coca amb tonyna'. El alcalde, Luis Barcala, que ha visitado el festival este domingo, ha destacado que el evento ha sido un «rotundo éxito» que «ha llenado la plaza Séneca« durante todo el fin de semana. Entre el viernes y el domingo se han vendido 80.000 croquetas.

Barcala ha dado la enhorabuena al ganador y ha felicitado a los 14 establecimientos participantes en 'Alacroqueta', que «se lo han puesto muy difícil a los alicantinos a la hora de elegir un ganador, puesto que la calidad de las propuestas ha sido altísima». El primer edil ha resaltado que festivales como 'Alacroqueta' son »un claro ejemplo de la riqueza, originalidad y variedad de la gastronomía alicantina, que ha sido reconocida este año con la capitalidad española«.

Por su parte, la concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha destacado que «no podemos estar más contentos de cómo ha evolucionado esta primera edición, que seguramente replicaremos el año que viene».

El primer festival 'Alacroqueta' ha sido organizado por Alicante Street Style y Alacant Street Market, con la colaboración de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, en el marco de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

Los establecimientos, distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca, han vendido sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza. En el momento de la compra entregaban un QR mediante el que los clientes han votado valorando del 1 al 10 la presentación, textura y sabor de manera que la croqueta que mejor puntuación ha obtenido ha sido elegida como la mejor de Alicante. Durante su desarrollo el festival ha estado amenizado por djs, música en directo, showcooking y actividades para los más pequeños.

Todas las propuestas

- Barrita del Sidi, con «La Terreta», de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima.

- Brasad'or, con «Croqueta de pollo a la brasa», cremosa de pollo macerado durante 24h y cocinado a la brasa, boleada en panko y acompañada de mayo de piquillo.

- Cheos, con «Croqueta de jamón trufada», de jamón con una base de mayo-trufa.

- Distópico, con «Distopía Ibérica», croqueta de chorizo con chutney de piña, velo de papada ibérica y mayonesa de harissa.

- Ditaly con «Croqueta de Risotto a la 'Nduja y Stracciatella», de risotto de 'nduja cubierto con straciatella de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca.

- Donde Nakiss con «Bocado secreto», de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Sin gluten.

- La Favorita, con «De coca amb tonyna», con atún de zorra, anís, cebolla y piñones.

- Píllame Confesá, con «Croqueta de jamón, champiñones y trufa», de jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

- Pocardy con «Jamón Jamón», crujiente y cremosa.

- Santa Bar, de Dani Frías, con «Croqueta de Jamón «Big Manu», cremosa por dentro y crujiente por fuera con el jamón como protagonista.

- La Taberna del Gourmet, con «Croqueta Gourmet de Chorizo Ibérico», con chorizo ibérico.

- Teselas, con «Croqueta de jamón», la clásica.

- TorriKo, con «Croqueta Gachamiguera», rellena de ajo asado con topping de panceta guisada.

- Txopin Pintxo Bar, con «Croqueta de sobrasada y queso Mahón», de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tiempo en Alicante: Aviso especial de Aemet por lluvias que podrían llegar a 250 litros por metro cuadrado
  2. 2 Estos son los municipios de Alicante en alerta por las tormentas del lunes
  3. 3 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  4. 4 Primeras cancelaciones de clases por la alerta de lluvias en Alicante: la UPV cierra el campus de Alcoy este lunes
  5. 5 Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio
  6. 6 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  7. 7 Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro
  8. 8 Adif renueva las vías férreas en el litoral sur de Alicante que deberá eliminar la Variante de Torrellano
  9. 9 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 27 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante De jamón trufado, chorizo gourmet y de 'coca amb tonyina': estas son las tres mejores croquetas de Alicante

De jamón trufado, chorizo gourmet y de &#039;coca amb tonyina&#039;: estas son las tres mejores croquetas de Alicante