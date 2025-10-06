Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Stands de APHA en Alicante Gastronómica. APHA

APHA se estrena con éxito en Alicante Gastronómica

La restauración de diferentes establecimientos hoteleros triunfa en la feria alicantina bajo el paraguas de la asociación provincial

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:45

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) se ha estrenado en la edición 2025 de Alicante Gastronómica para dar a conocer «la excelente oferta de restauración de los establecimientos hoteleros de la provincia» de Alicante, bajo el lema «Porque donde bien se descansa bien se come».

Esta frase resume la apuesta por la creatividad, el sabor y la hospitalidad en su máxima expresión, una combinación irresistible que hace que la gastronomía sea uno de los atractivos diferenciales de la oferta alojativa de Alicante y su provincia.

El stand de APHA se ha convertido en un punto de encuentro obligado donde la innovación y la tradición se han unido para mostrar lo mejor de cada establecimiento participante. Daniya Dénia, Daniya Alicante, La Milagrosa, Sercotel Maya, Almirante, Boutique Calas, La Finca, Hospes Amerigo y Meliá Alicante han mostrado toda su capacidad como referencias gastronómicas, destacan desde la asociación.

Cada establecimiento ha presentado una propuesta única, inspirada en los productos locales y las tendencias internacionales más vanguardistas. «Las sofisticadas elaboraciones han sorprendido por su equilibrio entre sabor, técnica y presentación, lo que ha conquistado tanto a los profesionales del sector como al público en general», resaltan dese la asociación hotelera.

Durante cuatro días los chefs al frente de las cocinas de los hoteles han ofrecido showcookings que han acercado los fogones al público. Los visitantes de Alicante Gastronómica han encontrado en este espacio presentaciones, catas, degustaciones, entrevistas y otras actividades que han concitado el interés del numeroso público asistente.

En esta primera participación APHA se ha unido a la gran familia de Alicante Gastronómica y desde la patronal hotelera aseguran que «el balance es altamente positivo, tanto en cumplimiento de objetivos como en impacto mediático».

La feria ha permitido mostrar a los miles de personas que han pasado por el stand la capacidad de los hoteles asociados para ofrecer no solo una hospitalidad de primer nivel, sino también una excelente gastronomía que reivindica la cultura culinaria alicantina con un enfoque tan respetuoso como actual.

