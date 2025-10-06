Carmencita cierra con éxito Alicante Gastronómica 2025 Por el stand de la compañía han pasado estos días desde la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada hasta la chef Susi Diaz

Todo Alicante Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Carmencita ha cerrado este lunes su presencia en la edición 2025 de Alicante Gastronómica «con un muy buen sabor de boca», reafirma la marca de especias líder en España. Su stand se ha convertido en un punto de encuentro en el que ha confluido gastronomía, diseño y creatividad. Entre los nombres que han pasado por el stand de Carmencita figuran la chef Susi Díaz, el CEO de Joselito, José Gómez, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada o la periodista y presentadora de RNE Pepa Fernández, entre otros.

Uno de los momentos más destacados ha sido la visita de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, quien ha colaborado con Carmencita en la creación de una edición limitada de molinillos de sal y pimienta. Fiel a su estilo colorista y optimista, ha aportado su sello personal a esta colección exclusiva que une moda, arte y gastronomía: «Soy fan absoluta de Carmencita porque cuida tanto la imagen como el producto. Es una marca con alegría, con historia y con futuro», ha declarado la creadora. De hecho, el sábado firmó su colección de molinillos a un gran número de fans, que hicieron largas colas para lograr un recuerdo de la diseñadora.

La propuesta de Carmencita ha girado también en torno a la innovación en el sabor, con especial protagonismo para el lanzamiento del Spice Coffee, una nueva forma de disfrutar del café a través de las especias, y la futura gama de sazonadores para Air Fryer, aún pendiente de lanzamiento, que ha despertado un enorme interés entre los asistentes.

«Estamos muy agradecidos por la acogida del público y por el entusiasmo que ha generado nuestro espacio. Alicante Gastronómica nos conecta con nuestras raíces, pero también con el futuro: con la creatividad, el diseño y la gastronomía como lenguajes universales», ha señalado Jesús Navarro Alberola, director general de la compañía.

Además, el compromiso solidario de la compañía ha sido un éxito absoluto y ha tenido una gran respuesta por parte del público. El stand paralelo montado por la marca, a pocos metros, ha logrado que más de 600 personas consumieran las tapas solidarias, elaboradas por el equipo de cocina de Carmencita y apoyo de personal interno de la empresa. Todo el dinero recaudado va íntegramente a la organización Alicante Gastronómica Solidaria, impulsada por Jesús Navarro Alberola.

Además, su iniciativa Tapas Solidarias, cuyos beneficios íntegros van destinados a Alicante Gastronómica Solidaria, logra un impresionante respuesta del público con cerca de 700 tapas en los tres primeros días de feria..