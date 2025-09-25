Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Tarta de chocolate, en imagen de archivo. LP

Estos son los reposteros que elaboran las mejores tartas de chocolate del mundo

La decisión final se tomará el 3 de octubre en la feria Alicante Gastronómica

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:51

El viernes 3 de octubre por la mañana se celebrará el II Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo en la sexta edición de la feria Alicante Gastronómica, que tendrá lugar en IFA-Feria Alicante durante ese fin de semana. 

Los finalistas del concurso son: Joseph Manuel Minaya Bravo de Perú, María Fernanda Núñez Durán de Chile, Jimena Alejandra Reyes Narváez de México, Steben Gaviño Núñez de Ecuador, el peruano Jesús Chavez Ibáñez de España (Madrid), la boliviana Lizbeth Velasco Fernández de España (Madrid), Jones Gorrotxategi de España (Gipuzkoa), la marroquí Chayma Boutkabout de España (Barcelona), el argentino Martín de Luca de España (Barcelona) y Camilo Pardo Pinto de Colombia.

Desde las 10 horas, los participantes comenzarán a preparar sus tartas y el fallo del ganador y entrega de premios se realizará sobre las 17 horas.

El certamen volverá a contar con un jurado de prestigio, formado por figuras consagradas de la pastelería y la gastronomía: Martin Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos, Jacob Torreblanca y Paco Torreblanca y otorgará 3 premios consistentes en 3.000€ para el ganador, 2.000€ para el segundo puesto y 1.000€ para el tercero.

Todo esto y mucho más se organizará bajo el marco de Alicante Gastronómica, feria abierta al público, cuyo objetivo es acercar la alta gastronomía y la gastronomía cotidiana a todo el mundo, y que se consolida como la feria experiencial más importante de Europa dirigida al público final y a profesionales del sector.

Tendrá lugar del 3 al 6 de octubre en IFA y contará con más de 400 actividades en su programación, que incluirá showcookings, ponencias, catas, talleres, demostraciones y mesas redondas, además de más de 260 expositores.

El lunes 6 de octubre por la mañana, también se celebrará el III Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas , en el que cocineros de distintas comunidades autónomas lucharán por llevarse el galardón.

