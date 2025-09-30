Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La chef María José San Román, una de las homenajeadas en Gastro Cinema, durante Alicante Gastronómica. G.C.

Gastro Cinema se presenta en Alicante Gastronómica con documentales de chefs homenajeados en ediciones anteriores

El certamen que une cine y gastronomía dará a conocer sus novedades el 3 de octubre y proyectará cinco documentales dedicados a referentes de la cocina alicantina

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:09

Gastro Cinema, el evento que fusiona cine y gastronomía en Alicante, participará en la VII Feria Alicante Gastronómica para presentar las novedades de su próxima edición, que se celebrará del 18 al 23 de octubre. La presentación oficial será el viernes 3 de octubre, a las 13:30 horas, en el espacio «Lo mejor de la gastronomía», y concluirá con una degustación de arroz del restaurante Poniente en colaboración con la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

La programación continuará el sábado 4 de octubre, a las 18:00 horas en el auditorio de IFA, con la proyección de un ciclo de cinco documentales dedicados a chefs homenajeados en ediciones pasadas de Gastro Cinema. Se trata de María José San Román, Susi Díaz, Maricarmen Vélez, Dani Frías y Cristina Figueira, cinco referentes de la cocina que han contribuido a difundir la riqueza gastronómica del territorio, los productos locales y la innovación culinaria.

Cada documental supone un homenaje a la trayectoria, la sensibilidad y el compromiso de estos cocineros, considerados auténticos embajadores de la gastronomía alicantina. La entrada a las proyecciones será libre hasta completar aforo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El director de Gastro Cinema, Vicente Seva, ha agradecido a la feria «la oportunidad de dar a conocer nuestro evento en una de las citas más importantes del sector en nuestro país». Por su parte, Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica, ha señalado que «la colaboración con Gastro Cinema enriquece nuestra programación con cultura, arte y con esa fusión perfecta de gastronomía y cine, además de contar con cinco grandes maestros de nuestra cocina».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  5. 5 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  6. 6 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Gastro Cinema se presenta en Alicante Gastronómica con documentales de chefs homenajeados en ediciones anteriores

Gastro Cinema se presenta en Alicante Gastronómica con documentales de chefs homenajeados en ediciones anteriores