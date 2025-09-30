Gastro Cinema se presenta en Alicante Gastronómica con documentales de chefs homenajeados en ediciones anteriores El certamen que une cine y gastronomía dará a conocer sus novedades el 3 de octubre y proyectará cinco documentales dedicados a referentes de la cocina alicantina

Ismael Martinez Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 16:09

Gastro Cinema, el evento que fusiona cine y gastronomía en Alicante, participará en la VII Feria Alicante Gastronómica para presentar las novedades de su próxima edición, que se celebrará del 18 al 23 de octubre. La presentación oficial será el viernes 3 de octubre, a las 13:30 horas, en el espacio «Lo mejor de la gastronomía», y concluirá con una degustación de arroz del restaurante Poniente en colaboración con la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

La programación continuará el sábado 4 de octubre, a las 18:00 horas en el auditorio de IFA, con la proyección de un ciclo de cinco documentales dedicados a chefs homenajeados en ediciones pasadas de Gastro Cinema. Se trata de María José San Román, Susi Díaz, Maricarmen Vélez, Dani Frías y Cristina Figueira, cinco referentes de la cocina que han contribuido a difundir la riqueza gastronómica del territorio, los productos locales y la innovación culinaria.

Cada documental supone un homenaje a la trayectoria, la sensibilidad y el compromiso de estos cocineros, considerados auténticos embajadores de la gastronomía alicantina. La entrada a las proyecciones será libre hasta completar aforo.

El director de Gastro Cinema, Vicente Seva, ha agradecido a la feria «la oportunidad de dar a conocer nuestro evento en una de las citas más importantes del sector en nuestro país». Por su parte, Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica, ha señalado que «la colaboración con Gastro Cinema enriquece nuestra programación con cultura, arte y con esa fusión perfecta de gastronomía y cine, además de contar con cinco grandes maestros de nuestra cocina».