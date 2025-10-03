San Vicente se estrena en Alicante Gastronómica con una exhibición de su oferta culinaria más representativa l El Ayuntamiento dispone de un stand propio en el Pabellón número 2 de IFA en el que empresas locales de comercio y hostelería muestran sus mejores propuestas

R.A. San Vicente Viernes, 3 de octubre 2025, 14:43

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig está presente por primera vez con un stand propio en la feria Alicante Gastronómica, que se celebra desde este viernes hasta el lunes en el recinto de la Institución Ferial Alicantina, IFA. El alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Comercio y Hostelería, Vicente Pastor, han asistido a la inauguración de este evento internacional para recibir a los primeros visitantes del expositor del municipio.

En el stand se puede degustar «desde comida tradicional hasta platos más actuales y alimentos y bebidas artesanales de primera calidad elaborados en la localidad». Al frente de este espacio estarán los cuatro días diferentes establecimientos de San Vicente en representación de los bares y restaurantes, hornos tradicionales, heladerías y del sector agroalimentario. Algunos de ellos mostrarán en directo, desde el stand, el proceso de elaboración de los platos que se pondrán a disposición del público.

Ampliar El alcalde y resto de autoridades, en la apertura del stand.

Pascual ha remarcado que «estar en Alicante Gastronómica es la mejor promoción que podemos hacer de nuestra gastronomía porque por aquí van a pasar miles de personas a lo largo de todo el fin de semana que tendrán la oportunidad de degustar nuestros principales productos, fruto del buen trabajo de nuestros chef, nuestros bares y restaurantes y los comercios relacionados con el sector de la alimentación».

También el concejal de Comercio ha valorado positivamente la visibilidad que ofrece a las empresas locales este escaparate internacional. Pastor se ha mostrado convencido de que «ya le tocaba a San Vicente estar en la feria más importante que tenemos en nuestra provincia porque tenemos profesionales de gran relevancia, algunos de los cuales han sido reconocidos con premios a nivel nacional e internacional, incluso hemos llegado a tener chef con estrella Michelín».

El tirón de la hostelería

El edil de Comercio ha reconocido que «ahora, que vuelve a tener un tirón importante la hostelería en nuestro municipio, es el momento de darle un impulso atrayendo a visitantes de otras poblaciones de Alicante y de otras provincias que, sin duda, supondrán un estímulo para nuestro comercio y hostelería y para nuestra economía local». En este sentido, Pastor ha expresado su deseo de que «el esfuerzo realizado para estar en Alicante Gastronómica se traduzca en los próximos meses en el aumento de clientes».

Alicante Gastronómica será también el espacio en el que se presente la próxima edición de la Tapa Pare Vicent, una ruta que llega a su segunda edición en la que también se mostrará este otoño la riqueza y variedad gastronómica que existe en la localidad.

Durante la feria que acoge IFA se contará con la presencia de numerosos chef reconocidos que participarán en las más de 400 actividades abiertas al público, ponencias, concursos y talleres que se desarrollarán. En los certámenes de paellas que tendrán lugar el sábado y el domingo estarán representados vecinos de San Vicente que han sido seleccionados como finalistas.