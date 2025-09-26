Alicante Gastronómica ofrecerá degustaciones gratis de croquetas y tapas con showcookings en vivo El Ayuntamiento programa una treintena de actividades y talleres en el stand municipal, que lucirá su capitalidad

La ciudad de Alicante lucirá su capitalidad gastronómica durante el primer fin de octubre. Lo hará en la feria Alicante Gastronómica, en cuyo stand ha programado una treintena de talleres y actividades, además de degustaciones gratuitas.

Será entre el 3 y el 6 de octubre cuando el Ayuntamiento lucirá en esta feria su imagen de Alicante Capital Española de la Gastronomía, rodeada de cocineros y profesionales que mostrarán al público asistente las delicias de la ciudad.

Así, el stand de Alicante se ubicará en el pabellón 2 de IFA-Fira Alacant, será interactivo y contará con 120 metros cuadrados dedicados a la capitalidad gastronómica. Ahí se desplegarán distintas pantallas para dar a conocer los seis showcookings en directo y nueve masterclass.

De este modo, durante los cuatros días de Alicante Gastronómica «podremos disfrutar de la excelencia de nuestra cocina, que nos posiciona como un destino profesional gracias al talento de los profesionales y restaurantes, y calidad de los productos locales», ha resaltado la concejala de Hostelería y Comercio, Lidia López.

Además, la edil ha enumerado algunas de las clases magistrales que se ofrecerán en la programación del stand de Alicante, como muestras de arroces, fideuá, gazpacho marinero, catas y actividades para los más pequeños.

Este espacio en Alicante Gastronómica 2025 también contará con un cocinado en directo de la mejor croqueta y tapa cofrade de la ciudad, ambas elegidas por votación popular. Tras ello, se ofrecerá una degustación al público.

Programación del viernes 3

El stand municipal en Alicante Gastronómica abrirá sus puertas el viernes 3 de octubre con talleres y actividades infantiles organizadas por el Centro de Recursos de Consumo (Cerca). Además, también se celebrará la hora del Vermut-Diábolo y dos showcooking.

El primero en encender los fogones será el chef Óscar Cerdá de Gastrobar Jorge, que ofrecerá una receta de fideuá de marisco; a la que seguirá un arroz de presa ibérica, setas y ajos tiernos a cargo del chef ejecutivo del Hotel Boutique Calas de Alicante, Alejandro Peñalver.

Esta primera jornada también contará con las masterclass 'El cocido que viajó a Oriente' de Alberto Marín de Masterchef 12, y de la uva embolsada del Vinalopó realizada por Consuelo Rico. La programación continuará con una cata de vinos Alicante DOP.

Programación del sábado 4

Las actividades del sábado arrancarán con talleres para niños: uno de especias Carmencita, dos de arroces a cargo del chef Pedro Sánchez del restaurante La Muralla de Tabarca y otro de gazpacho marinero impartido por el chef ejecutivo del Hotel Hospes Amérigo, Javier Tortosa.

En cuanto a masterclass, están previstas de cócteles 'Sabores de Alicante', otra de salazones del Mediterráneo y la tercera de coca amb tonyina a cargo del fundador del horno Hermanos Guardiola de Alicante. La programación contará con una cata de carnes selectas realizada por Mercalicante y otra de vinos de Bocopa.

Programación del domingo 5

El restaurante Insensato impartirá un showcooking para mostrar la elaboración de la tapa cofrade ganadora de su última edición. El chef Andrés Naranjo elaborará 'Tríptico de anchoas', que combina tres versiones de anchoa (cantábrico, perlas y espuma) sobre crema de foie con brandy y holdre invertido.

La programación del stand municipal contará con otra demostración, un arroz Albufera con sepionet, calamar y bahía y atún rojo acompañado de cebolla caramelizada a cargo del chef ejecutivo de Meliá, Ginés Lorente; dos masterclass de coca de mollitas y de cocina internacional sobre ramen.

Durante la jornada se podrán degustar tres catas de quesos con historia con Mercalicante, aceite de oliva virgen extra de Señoríos de Relleu y vinos a cargo de la Bodega SCM.

Programación del día 6

El cierre del stand municipal en Alicante Gastronómica contará con una presentación de 'Alicante Cruise Friendly', a cargo de la Asociación de Turismo y Cruceros; tres masterclass sobre la vía láctea, cocina internacional de Venezuela y otra del vermú artesanal alicantino.