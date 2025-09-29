Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejales de Turismo y Comercio, Ana Poquet y Lidia López, con los corresponsales extranjeros en el Salón Azul. AA

La Capital Gastronómica como enganche de Alicante para el turismo mundial

Corresponsales extranjeros de Europa, América y China visitan la ciudad y conocen su patrimonio y cultura culinaria

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26

Una docena de corresponsales de medios de comunicación de todo el mundo ha visitado Alicante con motivo de la Capital Española de la Gastronomía 2025. En el viaje organizado pudieron degustar platos típicos de la cocina local como distintos tipos de arroces, salazones y cocas, y recorrer el Mercado Central, además de visitar la isla de Tabarca para probar el caldero.

Los corresponsales extranjeros preguntaron sobre el tipo de turismo que visita la ciudad y la oferta turística general y segmentada. De esta manera, la Capital Española de la Gastronomía cumple uno de sus principales objetivos, que no es otro que la divulgación del patrimonio cultural y culinario alicantino para que sirva de enganche al turismo.

El grupo fue recibido en el Salón Azul del Ayuntamiento por las concejalas de Turismo y Comercio y Hostelería, Ana Poquet y Lidia López que les explicaron la trascendencia de ostentar el título gastronómico, así como las principales características de la ciudad y contestaron a sus preguntas. Los corresponsales extranjeros representan a importantes medios acreditados en Madrid: Patricia Alvarado (Grupo Heraldo, México), Junwei Feng (El Globo, China), Hernán Dobry (El Observador, Uruguay), Muriel Feiner (Guidepost Around the World, Estados Unidos), Armelle Pape Van Dyck (Petit Journal, Francia), Monica Uriel (agencia ANSA, Italia), Francisco Fortuño (Cadena Rasa, México y EE UU), Quiaonan Liu Zhao (Xishang, China) y Enrique Sancho (Touristica Internacional, Canadá, Francia y Líbano). El presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, acompañó al grupo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  4. 4 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  7. 7 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  8. 8 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  9. 9 Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones
  10. 10 El último gogó de Menphis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Capital Gastronómica como enganche de Alicante para el turismo mundial

La Capital Gastronómica como enganche de Alicante para el turismo mundial