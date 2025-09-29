La Capital Gastronómica como enganche de Alicante para el turismo mundial Corresponsales extranjeros de Europa, América y China visitan la ciudad y conocen su patrimonio y cultura culinaria

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26

Una docena de corresponsales de medios de comunicación de todo el mundo ha visitado Alicante con motivo de la Capital Española de la Gastronomía 2025. En el viaje organizado pudieron degustar platos típicos de la cocina local como distintos tipos de arroces, salazones y cocas, y recorrer el Mercado Central, además de visitar la isla de Tabarca para probar el caldero.

Los corresponsales extranjeros preguntaron sobre el tipo de turismo que visita la ciudad y la oferta turística general y segmentada. De esta manera, la Capital Española de la Gastronomía cumple uno de sus principales objetivos, que no es otro que la divulgación del patrimonio cultural y culinario alicantino para que sirva de enganche al turismo.

El grupo fue recibido en el Salón Azul del Ayuntamiento por las concejalas de Turismo y Comercio y Hostelería, Ana Poquet y Lidia López que les explicaron la trascendencia de ostentar el título gastronómico, así como las principales características de la ciudad y contestaron a sus preguntas. Los corresponsales extranjeros representan a importantes medios acreditados en Madrid: Patricia Alvarado (Grupo Heraldo, México), Junwei Feng (El Globo, China), Hernán Dobry (El Observador, Uruguay), Muriel Feiner (Guidepost Around the World, Estados Unidos), Armelle Pape Van Dyck (Petit Journal, Francia), Monica Uriel (agencia ANSA, Italia), Francisco Fortuño (Cadena Rasa, México y EE UU), Quiaonan Liu Zhao (Xishang, China) y Enrique Sancho (Touristica Internacional, Canadá, Francia y Líbano). El presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, acompañó al grupo.