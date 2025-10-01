Fira Alacant apuesta por el reciclaje orgánico en Alicante Gastronómica

Ismael Martinez Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:35 Comenta Compartir

La sostenibilidad volverá a estar en el centro de Alicante Gastronómica, que celebra su próxima edición del 3 al 6 de octubre en Fira Alacant. La institución ferial y la organización del evento han puesto en marcha un sistema pionero de separación de residuos orgánicos, con el objetivo de fomentar el reciclaje y garantizar la correcta gestión de los restos alimenticios, destacan fuentes de IFA.

Para lograrlo, se repartirán 3.000 bolsas específicas entre expositores, restauradores y espacios gastronómicos, quienes deberán separar a diario los restos de comida. Posteriormente, estos residuos serán trasladados a los contenedores marrones instalados en el recinto, en colaboración con Urbaser, empresa líder en gestión medioambiental en la provincia.

La feria, que espera superar los 75.000 visitantes, estima que se recogerán unas seis toneladas de restos orgánicos, que se tratarán de manera diferenciada. Esta medida se suma a otras ya implantadas en ediciones anteriores, como el acuerdo con Ecovidrio que permite separar y reciclar el vidrio generado durante el evento. En 2023, gracias a este sistema, se recuperaron más de diez toneladas de envases de vidrio.

Ampliar La feria implantará un sistema pionero de recogida selectiva de restos alimenticios para reforzar su compromiso con la sostenibilidad. A.G.

El plan de sostenibilidad de Fira Alacant incluye también acciones como el reciclaje del 100% de la moqueta utilizada en ferias y eventos, lo que supuso dar una segunda vida a 45.000 metros cuadrados de material y evitar la emisión de más de 30 toneladas de CO₂.

El director general de la institución subraya la importancia de seguir avanzando en esta línea: «Gracias a estas medidas, solo con el reciclaje de la moqueta y de los restos orgánicos generados durante este certamen, la feria evitará la emisión de más de 40 toneladas de CO₂ equivalente, lo que supone el mismo impacto positivo que retirar de la circulación entre 200 y 500 coches durante un día».

