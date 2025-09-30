Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El stand de Mutxamel en Alicante Gastronómica ofrece talleres, showcookings y degustaciones de su cocina local. A.M.

Mutxamel muestra en Alicante Gastronómica su tradición culinaria con el Tomate Muchamiel como emblema

El municipio participa del 3 al 6 de octubre con talleres, showcookings, degustaciones y nuevas iniciativas promocionales que refuerzan su apuesta por la gastronomía como motor turístico y cultural

Ismael Martinez

Mutxamel

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:14

Mutxamel participará en la VII Feria Alicante Gastronómica, que se celebra del 3 al 6 de octubre en IFA, para dar a conocer la riqueza de su patrimonio culinario. Bajo el lema 'Mutxamel, gastronomia tot l'any', el municipio presentará su producto estrella, el Tomate Muchamiel (reconocido con la Marca CV), junto a panes, embutidos, repostería y degustaciones que reflejan la esencia de la huerta mediterránea.

El stand municipal (número 16), ubicado en el espacio Saborea Costablanca del Pabellón 2, acogerá talleres y showcookings. Entre las actividades destacan el taller 'Tomate Muchamiel en conserva' (3 de octubre), el taller 'Pan de Mutxamel' a cargo del maestro pastelero José Manuel González Lloret (4 de octubre) y la propuesta del Restaurante Amapola con la receta 'Gambón relleno de setas, sobrasada y miel con espuma de tomate Muchamiel'.

Además, se ofrecerán degustaciones diarias de embutidos caseros, quesos, miel y cocas tradicionales, y se regalarán semillas de tomate como recuerdo, según detallan desde el Ayuntamiento.

Como novedades, Mutxamel presenta la campaña 'Abre el paréntesis y quédate', un adelanto de su estrategia turística para FITUR 2026, su adhesión a la Ruta del Vino de Alicante y la reedición de su folleto gastronómico con recetas populares como cocido con pelotas, fideuà o buñuelos de arroz.

Cartel promocional de Mutxamel en la VII Feria Alicante Gastronómica, donde el municipio presenta su tradición culinaria.
Cartel promocional de Mutxamel en la VII Feria Alicante Gastronómica, donde el municipio presenta su tradición culinaria. A.M.

El alcalde, Rafael García Berenguer, ha subrayado que «la gastronomía es uno de nuestros principales valores culturales y turísticos, y una de las mejores formas de mostrar al mundo quiénes somos». Por su parte, la concejala de Turismo, Felicia Aracil, ha destacado que «Mutxamel sigue siendo ese remanso de calidad que nos permite disfrutar del buen plato, del buen tomate Muchamiel y de toda una tradición gastronómica que invita a vivir el municipio con los cinco sentidos».

Con esta participación, Mutxamel reafirma su apuesta por la gastronomía como motor de atracción turística y cultural, ofreciendo una experiencia que combina tradición, innovación y hospitalidad.

