La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días Los termómetros se dispararán hasta 15 grados por encima de lo normal hasta la llegada de una vaguada el fin de semana

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:10

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de un brusco cambio de panorama durante esta semana. Así, la provincia de Alicante vivirá en los próximos días un auténtico vaivén de temperaturas, entre calor y una nueva vaguada.

Tras una semana con máximas de pleno verano, la previsión es que las temperaturas alcancen su pico máximo este jueves, con valores hasta 15 grados por encima de lo normal para mediados de septiembre.

En la capital, los termómetros rozarán o incluso superarán los 32 grados, en una jornada de cielos despejados y noches tropicales que apenas dejarán bajar el mercurio de los 22 grados.

El panorama cambiará de forma notable a partir del fin de semana, con la llegada de una vaguada de aire frío en altura que traerá nubosidad, chubascos en el interior de la provincia y un acusado descenso térmico.

En este sentido, la provincia de Alicante podría situarse, a partir del próximo lunes, en torno a los 22 grados de máxima, hasta diez grados por debajo de lo habitual para estas fechas.

Según la Aemet, se trata de una oscilación térmica «extraordinaria», con más de una decena grados de diferencia en apenas tres días. En el resto de la península las máximas se desplomarán hasta los 17 grados, mientras que en el Mediterráneo el calor aguantará hasta el fin de semana antes del brusco desplome.