Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
La compañía eléctrica informa de mejoras en el suministro, con interrupciones en la red de hasta seis horas
Alicante
Lunes, 13 de octubre 2025, 14:20
La ciudad de Alicante se prepara para vivir una nueva semana con cortes de luz. En esta ocasión, las interrupciones del suministro se extenderán durante tres días por cuatro barrios, entre este martes y jueves.
La compañía eléctrica Iberdrola ha informado que estos cortes de luz, algunos de hasta seis horas, en Alicante se deben a labores y trabajos de mejora y mantenimiento en la red.
La primera interrupción del suministro eléctrico está prevista para este martes 14 de octubre en el barrio de Benalúa, en su tramo final hasta llegar casi a José Antonio.
Durante esta jornada, está previsto que la compañía eléctrica proceda a ejecutar dos cortes de luz, en horario de mañana y tarde, igual que el miércoles 15 de octubre en el barrio de San Blas.
Asimismo, será durante este jueves 16 de abril cuando los cortes de luz se extenderán hasta dos barrios de Alicante: Babel y Ciudad Jardín.
Cortes de luz en el barrio de Benalúa
El barrio de Benalúa de Alicante tendrá dos cortes de luz este martes 14 de octubre, entre las 8.30 y 9 horas, y las 16.30 y 17 horas.
Cortes de luz en Alicante el 14 de octubre
-
Avenida de Aguilera: 45
-
Calle Capitán Dema: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16
-
Calle Carratalá: 42
-
Calle Los Doscientos: 5, 7, 9
Las calles afectadas son avenida de Aguilera, Capitán Dema, Carratalá y Los Doscientos.
Cortes de luz en el barrio de San Blas
Los cortes de luz continuarán este miércoles 15 de octubre en varias calles del barrio de San Blas. La interrupción del suministro eléctrico se divide entre las 8.30 y 9 horas, y las 16.30 y 17 horas.
Cortes de luz en Alicante el 15 de octubre
-
Calle Antonio Martín Trenco: 8, 10, 12, 14 PR, 14
-
Calle Ceuta: 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 24
-
Calle Córdoba: 5, 9, 10, 11, 14
-
Calle Maestro Latorre: 2, 8 PR, 12
-
Calle Murcia: 1, 3
Las calles afectadas por los cortes de luz en San Blas son Antonio Martín Trenco, Ceuta, Córdoba, Maestro Latorre y Murcia.
Cortes de luz en el barrio de Babel
El barrio de Babel tendrá un corte de luz de dos horas durante la mañana de este jueves 16 de octubre, entre las 8 y 10 horas.
Cortes de luz en Alicante el 16 de octubre
-
Calle Catedrático Lafuente Vidal: 1 26
-
Calle México: 27
Las calles afectadas son Catedrático Lafuente Vidal y México.
Cortes de luz en el barrio de Ciudad Jardín
La zona de Ciudad Jardín tendrá un corte de luz de hasta seis horas en una decena de calles durante la mañana de este jueves, de 8.30 a 14 horas.
Cortes de luz en Alicante el 16 de octubre
-
Avenida de Novelda: 194, 241 BI
-
Calle Baronía De Polop: 23, 25 1, 27
-
Calle del Clot: 1, 3
-
Calle Economista Germán Bernácer: 23
-
Calle Francisco Martínez Morella: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36
-
Calle Ortega y Gasset: 13
-
Calle Pintor Parrilla: 24
-
Calle Pintor Peyret: 5 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 28, 38
-
Calle Roque Chabás: 28, 29, 30
-
Calle Santa María Josefa: 2, 8
Las calles afectadas son avenida de Novelda, Baronía de Polop, del Clot, Economista Germán Bernácer, Francisco Martínez Morella, Ortega y Gasset, Pintor Parrilla, Pintor Peyret, Roque Chabás y Santa María Josefa.