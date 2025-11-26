Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Vistas de la montaña y el litoral de Alicante este miércoles. AVAMET

El frío vuelve a golpear la provincia de Alicante con temperaturas de menos dos grados

Los termómetros marcan temperaturas bajo cero en el interior mientras el litoral mantiene valores templados con diferencias superiores a los 14 puntos

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:12

Otro desplome térmico ha azotado este miércoles a la provincia de Alicante. La entrada de aire frío ha vuelto a dejar un ambiente invernal en diversos municipios, similares a los de la pasada semana, con temperaturas de nuevo bajo cero.

Según los registros de las estaciones de Avamet, las temperaturas mínimas han vuelto a situarse en valores negativos en varios puntos del interior de Alicante, con la cima de la Aitana en Confrides como epicentro del frío.

Dicha estación ha registrado temperaturas mínimas de -2,2 grados, siendo este el dato más extremo de toda la red de estaciones instalada en la provincia de Alicante. Además, la temperatura máxima más baja también se ha dado en este punto de Confrides con -0,1 grados este miércoles.

El descenso ha sido generalizado, como muestran los datos, en las comarcas de interior de Alicante, especialmente en L'Alcoià, El Comtat y el Alto Vinalopó, donde la madrugada ha dejado registros helados.

El municipio de Villena ha marcado -1,8 grados en la Sierra de Salinas y valores próximos a cero en la Laguna y zonas agrícolas; mientras que la temperatura en Alcoi, en la zona del Menejador, ha descendido hasta los -0,9 grados. Banyeres de Mariola, Agres y diversos puntos de la Foia también han amanecido con el termómetro tiritando.

La caída térmica se ha dejado notar igualmente en las zonas urbanas y en los valles. Otros puntos de Alcoi junto a municipios como Ibi o Cocentaina han registrado mínimas frías que, aunque no han alcanzado valores negativos, sí han marcado la sensación más gélida de las últimas semanas.

Contraste con la costa de Alicante

En contraste, el litoral ha vivido un escenario muy diferente, con mínimas notablemente más suaves gracias al efecto moderador del mar. Destacan La Vila Joiosa y El Campello, que han registrado 12,8 grados de temperaturas mínimas, así como Teulada–Moraira con 12,5 grados.

En Altea, Benidorm o en Alicante capital, los valores mínimos apenas han bajado de los 12 grados, creando una diferencia térmica de más de 14 grados entre costa e interior de la provincia.

En cuanto a las máximas, la jornada ha dejado marcas muy variadas. Mientras la costa se mueve entre los 14 y 15,7 grados -con Finestrat y el Campello entre los valores más templados-, las zonas de montaña sufren una recuperación mucho más lenta.

