El viento se dispara con rachas de 106 kilómetros por hora durante la alerta amarilla en Alicante Municipios del litoral y del interior de la provincia superan los umbrales estimados por la Aemet

La provincia de Alicante ha vuelto a amanecer con alerta amarilla en varios de sus municipios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este aviso durante la madrugada por rachas fuertes de viento.

Las previsiones se han cumplido y los registros marcan ya rachas de hasta 106 kilómetros por hora. Estas se han ampliado, ya que el organismo estatal únicamente ha activado la alerta amarilla en el litoral norte de Alicante.

Vistas de la bahía de Alicante desde Xixona. AVAMET

Estas velocidades, que superan los 100 kilómetros por hora, se han registrado en la estación de Avamet ubicada en la cima de la Aitana, en el municipio de Confrides.

El dato demuestra que la Aemet se ha quedado corta en la previsión, ya que otros municipios del interior de Alicante lideran el ranking de rachas máximas de viento este miércoles.

Rachas de viento en la provincia de Alicante este miércoles. AVAMET

Es el caso de Villena, que ha registrado 81 kilómetros por hora en la Sierra del Morrón; mientras el litoral sur de Alicante, como es el caso de El Campello, ha vivido velocidades de 79 kilómetros por hora.

El municipio de Cocentaina también entra en el 'top cinco' de las rachas de viento extremas en la provincia de Alicante con velocidades de 72 kilómetros por hora, igual que en el Menejador de Alcoi.

Mientras, la velocidad más elevada registrada en el litoral norte de Alicante se ha registrado en Xàbia, en la estación de Avamet del Alt de la Granadella, con 70 kilómetros por hora.