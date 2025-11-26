Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vistas del municipio de Xàbia. AVAMET

El viento se dispara con rachas de 106 kilómetros por hora durante la alerta amarilla en Alicante

Municipios del litoral y del interior de la provincia superan los umbrales estimados por la Aemet

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

La provincia de Alicante ha vuelto a amanecer con alerta amarilla en varios de sus municipios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este aviso durante la madrugada por rachas fuertes de viento.

Las previsiones se han cumplido y los registros marcan ya rachas de hasta 106 kilómetros por hora. Estas se han ampliado, ya que el organismo estatal únicamente ha activado la alerta amarilla en el litoral norte de Alicante.

Vistas de la bahía de Alicante desde Xixona. AVAMET

Estas velocidades, que superan los 100 kilómetros por hora, se han registrado en la estación de Avamet ubicada en la cima de la Aitana, en el municipio de Confrides.

El dato demuestra que la Aemet se ha quedado corta en la previsión, ya que otros municipios del interior de Alicante lideran el ranking de rachas máximas de viento este miércoles.

Rachas de viento en la provincia de Alicante este miércoles. AVAMET

Es el caso de Villena, que ha registrado 81 kilómetros por hora en la Sierra del Morrón; mientras el litoral sur de Alicante, como es el caso de El Campello, ha vivido velocidades de 79 kilómetros por hora.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El municipio de Cocentaina también entra en el 'top cinco' de las rachas de viento extremas en la provincia de Alicante con velocidades de 72 kilómetros por hora, igual que en el Menejador de Alcoi.

Mientras, la velocidad más elevada registrada en el litoral norte de Alicante se ha registrado en Xàbia, en la estación de Avamet del Alt de la Granadella, con 70 kilómetros por hora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  2. 2 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  3. 3 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  4. 4 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  5. 5 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  6. 6 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  7. 7 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  8. 8 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  9. 9 Alicante limita las viviendas turísticas según los barrios y salva los hoteles de más categoría
  10. 10 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El viento se dispara con rachas de 106 kilómetros por hora durante la alerta amarilla en Alicante

El viento se dispara con rachas de 106 kilómetros por hora durante la alerta amarilla en Alicante