Fuente de la Aguadora, en la plaza Gabriel Miró donde habrá cortes de luz. MIRIAM GIL ALBERT

Cortes de luz en pleno centro de Alicante: una docena de calles se quedarán sin electricidad domingo

La compañía eléctrica interrumpirá el suministro durante toda la mañana por motivos técnicos

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:42

La ciudad de Alicante amanecerá este domingo 23 de noviembre con un gran apagón. La compañía eléctrica Iberdrola cortará la luz en pleno corazón de la ciudad para realizar trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica.

La interrupción del suministro, programada entre las 8 y las 14 horas de este domingo 23 de noviembre, afectará a una docena de las calles más transitadas, comerciales y emblemáticas del centro tradicional de Alicante.

La compañía ha comunicado que estos cortes de luz son imprescindibles para reforzar el suministro eléctrico, evitar incidencias futuras y actualizar la infraestructura de la zona.

Aunque será temporal, el apagón de seis horas en plena ola de frío impactará en un área estratégica donde se concentran cafeterías, tiendas, restaurantes, edificios residenciales y zonas de alta afluencia.

Calles de Alicante afectadas por el apagón

  • Calle Bailén: 13

  • Calle Barón de Finestrat: 4, 13, 15

  • Calle Bilbao: 2, 6

  • Calle Castaños: 1, 6, 14

  • Calle del Cid: 4, 10

  • Calle Gerona: 3

  • Calle Médico Manero Mollá: 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16

  • Calle Rafael Terol: 1, 2, 4, 8, 10

  • Calle San Fernando: 23, 30, 32

  • Calle San Francisco: 23, 25 PR, 25, 27, 41, 45

  • Calle Valdés: 7, 9, 11

  • Calle Velarde: 1

  • Plaza de Gabriel Miró: 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

Los cortes de luz serán notables, especialmente en tramos como Castaños, San Francisco, Gerona, Rafael Terol o Gabriel Miró, puntos neurálgicos del ocio y el comercio alicantino, donde bares y locales deberán planificar la mañana con cierres parciales o reorganización de horarios.

¿Qué hacer durante el apagón?

Durante el apagón, se recomienda desconectar aparatos sensibles, evitar utilizar ascensores cerca de la hora del corte, planificar cobros electrónicos, TPV y maquinaria dependiente de energía; además de mantener frigoríficos cerrados y usar iluminación auxiliar.

