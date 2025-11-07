El 'pueblo de la Navidad' de Alicante es el primero de España en inaugurar esta época del año Ya cuenta con una iluminación especial y un belén a tamaño real

Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025

Alicante comienza a vivir plenamente la Navidad, algo que ya se aprecia en muchos lugares. Después de Halloween y el Día de Todos los Santos, los supermercados ya se llenan de los dulces típicos, los abetos y las bolas. Pero todavía no había llegado a las calles hasta este viernes, cuando el primer municipio de la provincia, de España y posiblemente del mundo ha encedido la iluminación especial. Y no podía ser otro que el 'pueblo de la Navidad': Xixona.

¿Por qué este municipio de la comarca de L'Alacantí, a pocos kilómetros de la capital, se ha ganado este honor? Porque de aquí es el dulce más tradicional, el que está en todas las mesas en Nochebuena: el turrón. Esta elaboración con almedra, azúcar y miel tiene Denomación de Origen Protegida de Xixona. Una elaboración que ha llevado el nombre del pueblo a todo el mundo. Por eso, este año han decidido dar por iniciada la Navidad un 7 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turrón.

De esta manera, Xixona ha dado esta noche la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido de las luces en todos los rincones del municipio y la inauguración del Betlemet, un acto que se celebra por primera vez un 7 de noviembre. La alcaldesa, Isabel López Galera, ha asegurado que «el espíritu de la Navidad se vive de forma especial en Xixona porque la Navidad empieza aquí antes que en ningún otro sitio. Realmente, empieza mucho antes, cuando se intensifica la producción de turrón y dulces navideños».

Por ello, ha explicado, «encender las luces de Navidad e inaugurar el Betlemet en el Día Mundial del Turrón es una forma muy simbólica de unir nuestras dos grandes señas de identidad: la tradición turronera y el espíritu navideño que distingue a nuestro pueblo».

La inauguración del Belén y el encendido de las luces marcan el inicio de un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos, que incluye degustaciones, actividades infantiles, visitas guiadas, talleres y actuaciones musicales.

Entre las propuestas más esperadas figura la visita al Betlemet y las primeras fotografías junto al belén de tamaño natural instalado en la calle Francesc Nicolau Mira Miralles, a la entrada del municipio desde Alicante, que recrea las escenas del Nacimiento, la adoración de los Reyes Magos y la anunciación a los pastores.

Convertido en uno de los escenarios más fotografiados de la Navidad jijonenca, el Betlemet forma parte de la experiencia navideña que caracteriza a Xixona y preludia otros eventos destacados, como el tradicional Concierto de Navidad de la Agrupación Artístico-Musical El Trabajo, que se celebrará en el ADDA el 29 de noviembre, y la Feria de Navidad, del 4 al 8 de diciembre.

La edición de este año volverá a contar con los tradicionales puestos de venta de turrones, dulces navideños, productos artesanos y artículos de regalo, así como una programación cultural y familiar variada, con actividades, música, talleres, degustaciones y exhibiciones, que contribuyen a crear un ambiente único que sirve como preámbulo de las fiestas navideñas.