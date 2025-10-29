Arranca la nueva ruta de Vueling entre Alicante y Santander El primer vuelo de la conexión entre ambas ciudades partió del aeropuerto de Alicante-Elche en la tarde de este martes

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:16 | Actualizado 10:24h. Comenta Compartir

Vueling ya ha puesto en marcha su nueva ruta entre el aeropuerto de Alicante-Elche y el Seve Ballesteros, en Santander. La aerolínea decidió asumir esta ruta tras la decisión de Ryanair de cancelar un puñado de conexiones debido a las tasas de Aena en los aeropuertos regionales de España. Una decisión que también afectó a las rutas con Santiago de Compostela y Tenerife Norte, ambas operadas de ahora en adelante por Vueling en exclusiva.

Ha sido este martes cuando ha salido el primer avión en dirección a la capital cántabra. El vuelo VY1350 ha despegado a las 18 horas del aeropuerto alicantino, aterrizando a las 19.18 horas en Santander, según detalla la gestora aeroportuaria Aena.

Los primeros viajeros que han partido de Alicante hacia el norte de España han podido disfrutar de una mesa de dulces preparada por la tripulación del avión de Vueling. Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y sábados.

En cuanto a las otras rutas anunciadas por Vueling. La de Santiago de Compostela arrancará en vísperas de la Navidad, el próximo 18 de diciembre, y tendrá dos frecuencias semanales los jueves y domingos. En cuanto a la de Tenerife Norte, suma un vuelo más respecto a la pasada temporada, con frecuencias todos los días.

La aerolínea ha hecho una importante inversión en el aeropuerto de Alicante-Elche de cara a la temporada de invierno, basando un avión más en la terminal alicantina. Con esta nave la compañía ha programado más de un millón de asientos, un 15% más que en la pasada temporada baja. Vueling basará hasta cinco aviones en el aeropuerto ubicado en El Altet para volar tanto en utas nacionales como destinos internacionales a Bruselas, Londres, París, Milán o Ámsterdam, entre otros.

Temporada de invierno de récord

Se trata de una temporada de invierno de récord en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde las aerolíneas han programado 8,2 millones de asientos entre el 26 de octubre hasta el 28 de marzo, la terminal alicantina ha incrementado la oferta en un 10,2% comparado con el mismo periodo anterior, según datos de la gestora aeroportuaria Aena.

En total para estos meses de invierno la terminal alicantina desplegará 181 rutas, 12 más que el invierno anterior, a 118 aeropuertos repartidos en 29 países. Por primera vez la terminal contará con conexiones directas a tantos países, tres más que la última temporada baja. Las nuevas rutas a Europa Central y del Este como Bratislava, Belgrado o Chisinau (Moldavia) han impulsado la oferta del aeropuerto.