Un niño escribe una carta de Navidad. TA

Una empresa turronera alicantina busca el sueño de un niño para hacerlo realidad

Picó ha puesto en marcha una campaña navideña para fomentar la imaginación

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:14

Con el verano ya terminado y el curso empezado, las empresas ya empiezan a centrar sus acciones de marketing en la campaña de Navidad. La turronera jijonenca Picó ha convocado un concurso a nivel nacional. El objetivo de la firma alicantina es que los niños cuenten cuál es su sueño no material para así poder hacerlo realidad.

Con el título 'Todo es posible en Navidad', la campaña está dirigida a alumnos de 1º a 6º de primaria de cualquier colegio de todo el territorio español. Los menores deberán escribir una carta en la que expliquen que es lo que desean y cómo creen que les hará sentir vivir esa experiencia.

Los niños tienen libertad para escribir lo que quieran, pero con la condición de que los sueños que se detallen no pueden tratar de cosas materiales, sino de ilusiones como ver la nieve por primera vez, cenar con sus abuelos o cocinar un postre con su chef favorito.

De todas las cartas que se reciban, la empresa elegirá una para hacerla realidad y grabar un vídeo con el susodicho para compartir con la población esa ilusión infantil y tan especial. También, el colegio de la carta premiada será galardonada con 2.000 euros en material escolar para invertir en mejoras y necesidades del centro.

Cartel del concurso. TJP

Participar en este certámen es completamente gratuito, simplemente el colegio interesado debe inscribirse a través de la página web de Turrones Picó y después remitir los escritos por correo electrónico antes del 4 de noviembre.

La responsable de Calidad de Turrones Picó, Ana Picó, ha subrayado que el objetivo de la iniciativa es «mostrar a los más pequeños que los sueños más valiosos no son materiales. Queremos que aprendan a expresar sus ilusiones, a compartirlas y a descubrir que, con esfuerzo e imaginación, todo es posible en Navidad».

La idea del certamen viene de la mano de la agencia de publicidad Siberia cuyo Director Creativo Ejecutivo, Rafa Pomares, ha expuesto que «la magia del concurso está en comprobar cómo los niños y niñas imaginan la Navidad más allá de los regalos».

Este certamen no es el primero que realiza la empresa, sino que en años anteriores ya se han puesto en marcha campañas que han colocado el foco en el medio ambiente, la importancia de proteger a las abejas o en el valor de cuidar a los más mayores. Durante estas campañas se han movilizado alrededor de 400 colegios y 85.000 alumnos y alumnas de toda España.

