Las cinco noticias más destacadas de este lunes 17 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

Todo Alicante Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este lunes 17 de noviembre.

1 El futuro de la alta velocidad desde Alicante: viajes más largos por una nueva parada en Madrid

Los trenes de alta velocidad que conectan Alicante con Madrid incorporarán -dentro del plan del Gobierno y Adif- una parada adicional en sus trayectos, lo que supondrá un incremento en la duración total de los viajes. El Ministerio de Transportes ha anunciado este lunes el nuevo plan ferroviario que rediseña parte de la red AVE del país, con la que pretende instalar vías para circular a 350 kilómetros por hora entre Madrid y Barcelona y reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a menos de dos horas. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de una caída drástica de las temperaturas en los próximos días con la entrada de una masa de aire «muy frío» de origen ártico. Se esperan importantes bajadas de las máximas y mínimas en Alicante, especialmente durante el fin de semana. «Los días más fríos serán el viernes y el sábado», explican desde la Aemet, donde las mínimas en el litoral bajarán hasta los siete grados, con temperaturas bajo cero en el interior de la provincia de Alicante, como Villena. Además, en estas zonas las máximas no superarán los diez grados. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Ultimátum de los conductores de los autobuses interurbanos de Alicante: habrá huelga indefinida si no se alcanza ya un acuerdo

Las negociaciones entre el Comité de Empresa de los autobuses interurbanos de Alicante y la concesionaria se encuentran enquistadas y, salvo que medie un giro que permita avanzar y alcanzar un acuerdo, el transporte público interurbano rodado volverá a la huelga indefinida.Así lo ha anunciado el sindicato en un comunicado en el que carga duramente contra la Conselleria de Movilidad, a la que acusan de «abandono e improvisación» en el transporte metropolitano de Alicante «ante la falta de planificación de la conselleria». Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Mazón defiende en el Congreso que la alerta de la dana «se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento»

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este lunes que la alerta de la dana, que afectó especialmente esta comunidad autónoma el pasado 29 de octubre del 2024, «se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento». Así lo indicó Mazón durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre, tras las primeras preguntas realizadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien, por ejemplo, le acusó de haber sido «un florero» durante la tragedia. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Beto Company, nuevo entrenador del Hércules

Alberto «Beto» Company es el nuevo entrenador del Hércules tras la destitución de Rubén Torrecilla. El técnico valenciano, de 46 años, dirigirá su primer entrenamiento este martes y debutará este sábado (21:00 horas) en el Rico Pérez frente al filial del Betis, que ocupa puestos de descenso. Beto Company, de 46 años, lleva vinculado al fútbol toda su vida, primero como jugador y después como entrenador, siempre en equipos de categorías no profesionales. Tras pasar por los banquillos del Pobla de Mafumet, UE Rapitenca y Atlétic Lleida, de Tercera RFEF, Company acertó de pleno al aceptar la propuesta de Ferràn Costa para que fuera su ayudante en el Andorra, de Primera RFEF, durante la campaña 24/25. Clica aquí para leer la noticia completa.

Extra Escondía droga en una muleta pero no pudo engañar al agente 'Kosmo'

Creía que iba a engañar a los policías que registraron su vehículo escondiendo la droga en un objeto cotidiano, pero no contaba con el olfato del agente 'Kosmo', quien descubrió la sustancia estupefaciente que el sospechoso había ocultado en la empuñadura de una muleta. Ante la evidencia de las pruebas recabadas, la Policía Local de Xàbia detuvo a un individuo de 22 años por un presunto delito contra la salud pública durante un operativo de vigilancia realizado en la zona de Thiviers. Lee la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.