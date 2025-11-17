El futuro de la alta velocidad desde Alicante: viajes más largos por una nueva parada en Madrid La nueva estación en Parla, que el Gobierno planea construir para «descongestionar» Atocha y Chamartín, se incorporará a los trayectos desde la provincia, añadiendo minutos a los trayectos

Adrián Mazón Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:46 | Actualizado 22:16h.

Los trenes de alta velocidad que conectan Alicante con Madrid incorporarán -dentro del plan del Gobierno y Adif- una parada adicional en sus trayectos, lo que supondrá un incremento en la duración total de los viajes.

El Ministerio de Transportes ha anunciado este lunes el nuevo plan ferroviario que rediseña parte de la red AVE del país, con la que pretende instalar vías para circular a 350 kilómetros por hora entre Madrid y Barcelona y reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a menos de dos horas.

Ampliar Óscar Puente durante la presentación del nuevo plan. Fernando Sánchez / Europa Press

Sin embargo, desde Alicante -hasta que se apliquen estas nuevas vías al trazado que conecta la provincia con la capital de España- este nuevo plan implicará sumar minutos a los actuales trayectos.

Y es que la decisión del Gobierno está directamente vinculada a la creación de una nueva estación de alta velocidad en Parla, al sur de Madrid para, según el Ministerio, «descongestionar» los accesos a Atocha y Chamartín.

Con ello se busca que los viajeros del sur de Madrid no tengan que desplazarse hasta el centro de la capital para tomar un tren de alta velocidad, siendo esta parada intermedia para los trenes procedentes de Alicante, entre otros destinos.

Así, el cambio implica que los trayectos entre Alicante y Madrid se alargarán, ya que los trenes deberán detenerse al menos una vez más antes de llegar a su destino. Aunque el Ministerio no ha detallado cuántos minutos añadirá esta parada, sí confirma que formará parte del diseño definitivo de la conexión.

Los transbordos, a tiro de Parla

El plan del Gobierno incluye una importante modificación estratégica, basada en la creación de una circunvalación de alta velocidad por Parla para los trenes que viajan entre Andalucía y Barcelona. Con este desvío, ya no será necesario atravesar Atocha ni Chamartín, lo que permitirá ahorrar tiempo en estos corredores y simplificar la operación ferroviaria.