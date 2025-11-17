Ultimátum de los conductores de los autobuses interurbanos de Alicante: habrá huelga indefinida si no se alcanza ya un acuerdo El sindicato mayoritario denuncia la situación actual de incertidumbre, carga contra la conselleria y amenaza con volver a convocar un paro

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:10

Las negociaciones entre el Comité de Empresa de los autobuses interurbanos de Alicante y la concesionaria se encuentran enquistadas y, salvo que medie un giro que permita avanzar y alcanzar un acuerdo, el transporte público interurbano rodado volverá a la huelga indefinida.

Así lo ha anunciado el sindicato en un comunicado en el que carga duramente contra la Conselleria de Movilidad, a la que acusan de «abandono e improvisación» en el transporte metropolitano de Alicante «ante la falta de planificación de la conselleria».

El Comité de Empresa asegura que, de continuar esta situación, «el servicio estará abocado a una huelga indefinida», una situación que el propio sindicato considera «evitable» pero que exige «soluciones inmediatas, serias y reales».

En este sentido, los conductores piden que se «formalice inmediatamente un nuevo contrato de emergencia que corrija y subsane todas las deficiencias del contrato actual». En segunda instancia, el sindicato mayoritario reclama que este nuevo contrato de emergencia «incluya todas las líneas de servicio, incluida la línea del aeropuerto, evitando la fragmentación interesada del sistema«. Además, exigen »la asunción y dignificación de las condiciones laborales de la plantilla, con inversiones, estabilidad y organización real del servicio«.

El propio Comité de Empresa asegura que existe una preocupación en la plantilla porque el contrato de emergencia CE-705 «finaliza en agosto y no se ha aclarado si se formalizará uno nuevo de emergencia o se prorrogará el nuevo. Fuentes sindicales explican que, »a día de hoy y a pesar de los continuos requerimientos del Comité, la Conselleria no ha confirmado la ampliación del servicio para el 1 de enero del 2026, lo que impide aprobar descansos, turnos, vacaciones y festivos de toda la plantilla«.

La propia plantilla denuncia también la «ausencia de inversiones en vehículos e instalaciones» y critican que la flota «está obsoleta, contaminante y no accesible, recurriendo a autobuses antiguos, procedentes de comunidades donde ya estaban retirados».

Huelga en el servicio de Alcoi

El autobús de Alcoi también irá a la huelga. El sindicato mayoritario, CGT, ha avanzado que para los días 20 y 21 de noviembre habrá paro, mientras que la huelga inefinida, de no llegar a un acuerdo, será a partir del 9 de diciembre.