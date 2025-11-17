Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El agente 'Kosmo', con el alijo incautado. PLX

Escondía droga en una muleta pero no pudo engañar al agente 'Kosmo' en un municipio de Alicante

El perro olfateó la cocaína oculta en un objeto cotidiano con el que el traficante quería burlar a los policías

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:55

Creía que iba a engañar a los policías que registraron su vehículo escondiendo la droga en un objeto cotidiano, pero no contaba con el olfato del agente 'Kosmo', quien descubrió la sustancia estupefaciente que el sospechoso había ocultado en la empuñadura de una muleta. Ante la evidencia de las pruebas recabadas, la Policía Local de Xàbia detuvo a un individuo de 22 años por un presunto delito contra la salud pública durante un operativo de vigilancia realizado en la zona de Thiviers.

Las unidades de Seguridad Ciudadana detectaron la conducción sospechosa de un vehículo e indicaron al conductor que detuviera la marcha durante un dispositivo rutinario. En el registro, los agentes observaron distintos indicios que podrían vincular al conductor con posibles actividades ilícitas como una cantidad relevante de dinero fraccionado, un elemento habitualmente relacionado con el tráfico minorista de sustancias estupefacientes.

Ante estos indicios, los agentes realizaron un registro más exhaustivo con el apoyo del agente canino especializado 'Kosmo'. El perro marcó de manera insistente la empuñadura de una muleta que el detenido transportaba en el interior del vehículo. Tras su inspección, se localizaron varias bolsitas que contenían una sustancia que, a falta de confirmación pericial, podría corresponder a cocaína.

El individuo fue detenido y trasladado para la instrucción de las diligencias, quedando todo el material intervenido a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil para la continuación del procedimiento judicial correspondiente.

