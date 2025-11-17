DIRECTO: Mazón defiende que la alerta de la dana «se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento» Se excusa en que no atendió dos llamadas de Pradas a las siete de la tarde porque tenía «el móvil en la mochila»

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este lunes que la alerta de la dana, que afectó especialmente esta comunidad autónoma el pasado 29 de octubre del 2024, «se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento».

Así lo indicó Mazón durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre, tras las primeras preguntas realizadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien, por ejemplo, le acusó de haber sido «un florero» durante la tragedia.

Garantizó que «no» alegando que «no hay más que ver el plan de inundaciones y emergencias». Mazón dejó claro que deciden técnicos con más de «30 años de experiencia» y que él no tenía «capacidad». Algo que enfadó a Belarra, ya que le pidió que no le «tome por tonta» porque ella ha sido ministra y le reprochó que la alerta no se enviara hasta las 20.11 horas.

En relación con la alerta, Mazón subrayó que «se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo», y preguntó a Belarra si conoce el protocolo de Es-Alert. «¿Lo conoce? Me imagino que se lo habrá leído, lo habrá visto. ¿Se lo sabe? Pues es imposible porque no existe, no existe protocolo de Es-Alert, no forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias», remarcó.

Preguntado sobre cómo fueron las llamadas con los consellers el día de la dana, Mazón señaló que «la inmensa mayoría» las hacía él, no las recibía y aseguró que habló «varias veces» con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas. «He hecho público mi listado de llamadas, otros no», dijo, recodando que «el foco de Utiel» era el que «preocupaba».

En concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, a las 19.10, ha indicado que a lo mejor no la oyó porque tenía el móvil «en la mochila». cuando ya había salido de El Ventorro, «estaba andando y tenía el móvil en la mochila», y que a lo mejor por eso no la escuchó. No obstante, en otro momento ha mantenido que «durante todo ese tiempo estaba haciendo llamadas». Y, precisamente por eso, porque debía de estar hablando con otra persona, «era difícil» que cogiera la que le hizo Pradas a las 19.36.

«No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono», se ha defendido el dimitido presidente valenciano, quien devolvió la llamada a Pradas a las 19.43.

Altavoz

Al mismo tiempo, Mazón comentó que habló con gente que estaba en el Cecopi y explicó que habló «varias veces» con el presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Vicente Mompó, «poniendo el altavoz» y haciendo seguimiento de la situación.

A su vez, destacó que a las 17 horas la Aemet seguía ratificando que las 18 horas «la tormenta se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca, como ha quedado acreditado». A la pregunta de Belarra de si no consideró necesario cancelar la comida por las «miles de llamadas» al 112, Mazón apuntó que «normalmente el flujo de la información suele ser al revés».

En este sentido, remarcó que se toman decisiones en función de la «información que real y verazmente se tiene, en función de los cuerpos operativos que pueden estar desplegados» o que dan «las agencias del Gobierno». «Sabíamos que había inundaciones en Utiel, que era el foco», y por eso «se convocó el Cecopi».

Por el contrario, aseguró que «no hubo nada de información sobre el Barranco del Poyo», sí que hubo otro tipo de información más «tranquilizadora» al respecto. Durante toda esa tarde, remarcó, hubo «trabajo técnico y en sala», y explicó que el Cecopi «no es la Generalitat Valenciana» y que se convoca cuando se entiende que los medios que hay a disposición de la comunidad «no son suficientes y se necesita una fuerza exterior, en este caso la UME».