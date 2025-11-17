Beto Company, nuevo entrenador del Hércules El técnico valenciano, de 46 años, ascendió con el Andorra a la categoría de plata la temporada pasada

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:21

Alberto «Beto» Company es el nuevo entrenador del Hércules tras la destitución de Rubén Torrecilla. El técnico valenciano, de 46 años, dirigirá su primer entrenamiento este martes y debutará este sábado (21:00 horas) en el Rico Pérez frente al filial del Betis, que ocupa puestos de descenso.

Beto Company, de 46 años, lleva vinculado al fútbol toda su vida, primero como jugador y después como entrenador, siempre en equipos de categorías no profesionales. Tras pasar por los banquillos del Pobla de Mafumet, UE Rapitenca y Atlétic Lleida, de Tercera RFEF, Company acertó de pleno al aceptar la propuesta de Ferràn Costa para que fuera su ayudante en el Andorra, de Primera RFEF, durante la campaña 24/25.

En enero Costa fue despedido y Company cogió las riendas del equipo andorrano cuando ocupaba la décima posición en la tabla. Su segunda vuelta fue sobresaliente, ya que logró clasificarse para la promoción y ascender a la categoría de plata tras eliminar al Ibiza y a la Ponferradina.

El Andorra de Gerard Piqué decidió el pasado verano que Company no siguiera al frente del equipo pese al ascenso (se apostó por Ibai Gómez) y desde entonces el valenciano está sin equipo. Sonó con fuerza para los banquillos del Nàstic de Tarragona y el Real Murcia, pero finalmente ha sido el Hércules quien ha apostado por él por deseo expreso del secretario técnico Paco Peña.

Company sustituye en el banquillo blanquiazul a un Rubén Torrecilla al que le ha pasado factura el nefasto rendimiento del Hércules lejos del Rico Pérez (un punto de dieciocho). La dinámica de juego y resultados del equipo como visitante era igual de errática que el curso pasado y la gota que colmó el vaso fue la derrota en el derbi ante el Eldense (2-0) pese a jugar casi 60 minutos más.