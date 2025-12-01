Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este lunes 1 de diciembre.

1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante

El puerto de Alicante vuelve a registrar una muerte por ahogamiento en 2025. El último deceso ocurrió la madrugada de este viernes, cuando Emergencias recibió una llamada que alertaba sobre la caída al mar de una persona en el Paseo de los Mártires de la Libertad, según ha podido conocer TodoAlicante. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol

La empresa Legends Global, socia del Real Madrid en la gestión del estadio Bernabéu, construirá el denominado 'Alicante Park', un nuevo complejo deportivo para el CF Intercity, pero también de entretenimiento, puesto que acogerá eventos musicales y deportivos. La nueva instalación se construirá en los terrenos de Rabasa. El proyecto se añade a la 'Ciudad del Baloncesto' que proyecta el Lucentum en la Gran Vía ya al supereje deportivo que allí desarrolla en Ayuntamiento de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS

Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este fin de semana, puente de la Constitución, hasta las tres y media de la madrugada. Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo (el 2 y el 4) han aceptado sendos recursos de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) contra la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que restringe los horarios de los establecimientos para combatir el ruido. Por tanto, los acuerdos iniciales de la Junta de Gobierno Local quedan en suspenso y los locales volverán al horario anterior. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El sector pesquero alicantino denuncia que el nuevo plan de la UE hará «inviable» salir a faenar en el Mediterráneo

Nuevo mazazo para el sector de la pesca alicantino tras el drástico recorte que plantea la Comisión Europea para 2026 en la modalidad de arrastre en el Mediterráneo. Tras un 2025 movido y con un hachazo significativo a los días habilitados para faenar, que pasaron de más de 200 a solo 133. De hecho, el primer tijeretazo pretendía que solo hubiese 27 días marcados para salir a pescar, una situación que llevó al límite a la flota del Mediterráneo. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Docentes de Alicante denuncian impago de nóminas desde el inicio de curso

Docentes de la provincia de Alicante han denunciado que no han recibido su nómina desde el inicio del presente curso académico. Es decir, un retraso que ya se ha prolongado por tres meses. Se trata de una situación «grave, insostenible e inadmisible», indica el sindicato CSIF a través de un comunicado, en el que reconocen haber recibido un «incremento alarmante» de incidencias relacionadas tanto con retrasos como con la falta de pago de nóminas. Clica aquí para leer la noticia completa.

