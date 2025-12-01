Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Río Segura a su paso por Orihuela. A. O.

Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela

Los equipos de buceo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado el cuerpo sin vida

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:56

Comenta

Los bomberos han encontrado a primera hora de la mañana de este lunes un cadáver en el río Segura, en el puente que hay a la altura del casino. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) han rescatado el cuerpo sin vida y en el lugar se encuentra la Policía Judicial, que se encargará del levantamiento para su posterior identificación.

El aviso ha tenido lugar sobre las 8.48 horas de este lunes. Los bomberos se han desplazado a la localidad oriolana al recibir una alerta sobre un cuerpo interte en el río Segura. Los efectivos de emergencias han dispuesto de material de rescate subacuático para realizar las tareas de búsqueda, según informa el CPB.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Así, los bomberos han peinado el río hasta que han dado con el cuerpo, rescatándolo y sacándolo del agua en la ciudad de Orihuela, en el puente que se encuentra cerca del casino. La Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar para identificar el cadáver.

En las labores de rescate se han empleado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, un furgón salvamento varios y un furgón de transporte personal, mientras que han participado un sargento, un cabo y ocho efectivos del parque de Orihuela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante
  2. 2 Una ingenua expulsión salva al Hércules de Beto en Tarragona (2-2)
  3. 3 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 30 de noviembre en Alicante
  4. 4 El robot que quiere ser perro guía de personas ciegas
  5. 5 Cuenca y Rovira, los próximos en pasar por la comisión de la dana en el Congreso
  6. 6 Captaba inmigrantes irregulares para trabajos que después no pagaba
  7. 7 El PP critica que Morant «falta al respeto» y «machaca» a la provincia de Alicante
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9 El centro veterinario que cuida a los perros policía de Alicante: 15 años de operaciones, urgencias y lealtad
  10. 10 Rescatan a un hombre tras sufrir una caída frente a la Cova Ampla del Montgó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela

Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela