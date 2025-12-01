Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela Los equipos de buceo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado el cuerpo sin vida

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:56 | Actualizado 11:06h.

Los bomberos han encontrado a primera hora de la mañana de este lunes un cadáver en el río Segura, en el puente que hay a la altura del casino. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) han rescatado el cuerpo sin vida y en el lugar se encuentra la Policía Judicial, que se encargará del levantamiento para su posterior identificación.

El aviso ha tenido lugar sobre las 8.48 horas de este lunes. Los bomberos se han desplazado a la localidad oriolana al recibir una alerta sobre un cuerpo interte en el río Segura. Los efectivos de emergencias han dispuesto de material de rescate subacuático para realizar las tareas de búsqueda, según informa el CPB.

Así, los bomberos han peinado el río hasta que han dado con el cuerpo, rescatándolo y sacándolo del agua en la ciudad de Orihuela, en el puente que se encuentra cerca del casino. La Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar para identificar el cadáver.

En las labores de rescate se han empleado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, un furgón salvamento varios y un furgón de transporte personal, mientras que han participado un sargento, un cabo y ocho efectivos del parque de Orihuela.