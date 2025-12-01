La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante Infraganti se corona en el campeonato nacional gracias a su alma napolitana reinterpretada

Adrián Mazón Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:03

La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante, tal y como ha desvelado el campeonato nacional de este plato. El certamen ha coronado a Infraganti, tras alzarse ya como una de las 36 mejores pizzerías de Europa y ser reconocida por '50 Top Pizza' como la mejor del Levante.

Así, este nuevo galardón, concedido por el Campeonato de España de Pizzas, asciende a la cadena Infrafanti al nivel de uno de los proyectos más sólidos de la península, dentro del panorama pizzero. El jurado del certamen ha valorado, para ello, la calidad de sus propuestas.

Ampliar Pizza de Infraganti. TA

Y es que el 'estilo Infraganti' parte de una base napolitana reinterpretada, elaborada con harinas artesanales, una fermentación de 48 horas y un «enfoque centrado en el sabor, la ligereza y la honestidad del producto local», detallan desde la mejor cadena de España.

Es ahí, en el huerto de proximidad donde se remarca la esencia de estas pizzas de Alicante. «España tiene ingredientes excepcionales» y la filosofía de Infraganti, explica su cofundadora Raquel Perramón, es «darles el protagonismo que merecen».

Ampliar Gonzalo Infante y Raquel Perramón. TA

Dicho estilo es el que mantienen en los cinco locales Infraganti que ya rodean la provincia de Alicante, con establecimientos en El Campello, playa de San Juan, la propia capital y Elche; y ya se extienden por Murcia, con una cocina en tierra pimentonera.

Esta expansión pretende elevar la pizza de Infraganti como «una referencia contemporánea», algo que ya han conseguido con estos títulos y, en especial, con el de mejor cadena de España, lo que supone «un orgullo inmenso y un impulso para seguir defendiendo la creatividad y el rigor técnico que nos han traído hasta aquí», confiesa también su cofundador Gonzalo Infante.

Entre las especialidades a destacar de Infraganti, la mejor cadena de pizzas de España con base en Alicante, aparecen 'La Guasa', un homenaje a Cádiz con queso payoyo y vaca madurada; o 'La Cabronara', con queso de cabra.

Además, Infraganti ofrece pizzas de temporada como la de calabaza o elaboraciones propias de cada local, como la 'Dama de Elche' o la receta de 'Muchavista' con cordero, menta, granada y ralladura de limón.

