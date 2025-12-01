El sector pesquero de Alicante denuncia que el nuevo plan de la UE hará «inviable» salir a faenar en el Mediterráneo La Cofradía de La Vila Joiosa critica la nueva propuesta de Bruselas, que reducirá los días de pesca en un 65% durante 2026

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

Nuevo mazazo para el sector de la pesca alicantino tras el drástico recorte que plantea la Comisión Europea para 2026 en la modalidad de arrastre en el Mediterráneo. Tras un 2025 movido y con un hachazo significativo a los días habilitados para faenar, que pasaron de más de 200 a solo 133. De hecho, el primer tijeretazo pretendía que solo hubiese 27 días marcados para salir a pescar, una situación que llevó al límite a la flota del Mediterráneo.

Gracias a las ayudas para cumplir criterios de sostenibilidad, como la inversión en redes o puertas voladoras, pudieron aumentar los días y salvar la situación. Ahora, los pescadores vuelven a estar entre la espada y la pared y denuncian este hachazo de bruselas al sector de la pesca de arrastre del Mediterráneo, asegurando que, de prosperar esta norma, será «inviable» salir a faenar.

Desde la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa han denunciado esta «incertidumbre permanente y la falta de estabilidad normativa», que pone en riesgo «la supervivencia de muchas familias». El sector pesquero carga contra la propuesta de la Comisión Europea, que conlleva «una reducción muy severa del esfuerzo pesquero, estableciendo únicamente 9 días base de pesca para gran parte de la flota de arrastre del Mediterráneo».

En caso de querer aumentarse, los barcos deberán someterse «a cambios técnicos relevantes en los barcos, nuevas exigencias operativas y modificaciones profundas en la forma de trabajar», explican desde la cofradía. De hecho, para ganar días de pesca en el 2025 la flota tuvo que someterse a una importante inversión de 100.000 euros por barco.

Los pescadores critican la «incoherencia» de que el Mediterráneo mejore y se amplíen los días de pesca en 2025 mientras que para el 2026 «se propone un recorte que compromete la continuidad de las empresas pesqueras y el empleo de miles de familias». En este sentido el patrón mayor de la cofradía de La Vila, Miguel Felipe Solbes, insiste en que los informes científicos del STECF (Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca) «confirman que los recursos pesqueros muestran una evolución positiva y que el sector ha cumplido con las exigencias impuestas».

Solbes denuncia que a pesar de esta realidad «se sigue cargando sobre los pescadores el peso de decisiones que no tienen en cuenta la realidad social ni económica de nuestros puertos». La propuesta se debatirá entre el 11 y el 13 de diciembre en Bruselas y los pescadores de Villajoyosa aseguran que no quieren »privilegios«, sino »una política basada en datos reales«. Es por ello que claman por que la norma no salga adelante: »necesitamos días suficientes para trabajar, no más recortes ni más incertidumbre«.

13 días extra antes de acabar 2025

Ante la situación que atraviesa la pesca y el temor al desabastecimiento en Navidad, desde el Ministerio de Agricultura han aprobado 13 días adicionales para que la flota pesquera pueda salir a faenar en el Mediterráneo y así evitar la escasez de producto.