Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante El Ayuntamiento anuncia un despliegue sin precedentes con más expositores, nuevas zonas gastronómicas y una programación ampliada para el puente de diciembre

Adrián Mazón Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:43 Comenta Compartir

La Navidad arranca antes que nunca en la provincia con un evento que ya se perfila como uno de los más multitudinarios del año. Xixona se prepara para celebrar su Feria de Navidad del 4 al 8 de diciembre.

De cara a esta edición, la número 17, la Feria de Navidad de Xixona presenta un crecimiento notable en participación, oferta gastronómica y actividades culturales, convirtiéndose en uno de los grandes reclamos festivos del puente de diciembre en Alicante

El Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales (AEX) han confirmado que el certamen contará con 121 casetas, casi un 15% más que en 2024, instaladas a lo largo de la avenida de la Constitució.

Ampliar Puestos de turrón en la Feria de Navidad de Xixona. AX

Allí se concentrará la mayor parte de la oferta, entre turrón, dulces artesanos, productos gourmet, decoración navideña y propuestas de artesanía.

La alcaldesa, Isabel López, ha destacado que este impulso responde al interés creciente de empresas y comercios por formar parte de un evento que ya se ha consolidado como un referente navideño en España.

Durante estos días, la a zona gastronómica, situada en el parque del Barranc de la Font, incorporará más 'food trucks', áreas de picnic, un espacio infantil y servicios adaptados para acoger a más visitantes que en ediciones anteriores.

La programación de la Feria de Navidad

La programación de la Feria de Navidad se amplía de forma notable durante esta nueva edición. El Teatret acogerá catas de turrón y chocolate, además de showcookings y maridajes dirigidos por especialistas.

Ampliar Espectáculo de danza aérea en Xixona. AX

La Casa de Cultura ofrecerá exposiciones guiadas y un espectáculo de danza aérea, mientras que la carpa frente al Ayuntamiento será el epicentro de talleres, degustaciones y demostraciones de producto.

Asimismo, la zona de actuaciones contará con cuentacuentos, conciertos en directo, espectáculos familiares y otras propuestas destinadas a públicos de todas las edades.

El tren la Navidad y más atracciones

Como cada año, no faltarán dos clásicos imprescindibles como son el trenecito navideño, que recorrerá las calles del centro, y el Betlemet, el nacimiento a tamaño real que adorna la ladera del castillo y que se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados de este municipio de Alicante.