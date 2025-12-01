Los jardines del MARQ se convierten en el reino de la Navidad en Alicante: encendido del árbol, la castañera y concursos Talleres sobre las exposiciones, sesiones de teatro infantil y Exponadal forman parte de la programación del museo para las fechas más especiales del año

Adrián Mazón Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:11

«¿Qué es? ¿Qué es?Hay luces de color¿Qué es? Parece de algodón».

La misma sorpresa que sintió Jack Skellington al descubrir aquel poblado al que se accedía por un árbol en 'Pesadilla antes de Navidad' (Tim Burton, 1993) se asemejará a la que vivirán este martes los visitantes, tanto adultos como niños, del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

El jardín del MARQ, en el antiguo Hospital Provincial de Alicante, se convertirán a partir de las 17.30 horas de este martes en el reino de la Navidad, con una cita anual que no deja de emocionar al ver su gran momento, el encendido del gran árbol que corona la entrada del recinto.

Con ello, el museo de la Diputación de Alicante arranca la temporada navideña. Lo hace al más puro estilo de las fechas más especiales del año y con la intención de vivirlo con todos los sentidos. Y es que los jardines del MARQ contarán, un año más, con su tradicional castañera, el concurso de dibujos y otras muchas sorpresas.

La apertura del calendario de Navidad del MARQ de Alicante ofrecerá propuestas y actividades para disfrutar de la cultura en familia. Así se vivirá también los días 23, 26 y 30 de diciembre, junto al 2 de enero, con talleres didácticos a las 10.30 horas. Estos cuentan con inscripción gratuita en las taquillas del museo.

Talleres del MARQ en Navidad

El primero de los talleres versará sobre 'Azulejo de Dénia', inspirado en una de las piezas que conforman la actual exposición temporal del MARQ, 'Dénia. Arqueología y Museo'. La segunda actividad será 'Neptuno', en la que se decorará una bolsa de tela con la imagen del famoso bronce hallado en la capital de la Marina Alta.

Ampliar Talleres de Navidad en el MARQ. DA

Los talleres continuarán el día 30 con 'Safa de la Nau', donde los participantes crearán su propia versión de esa cerámica andalusí decorada en verde y manganeso. Mientras, la última actividad versará sobre 'Cromo de caja con pasas', un taller donde se diseñará con cromo, también inspirado en una de las piezas que se muestras en la exposición permanente.

Teatro infantil y concursos

El MARQ convocará durante la Navidad un concurso de dibujo navideño inspirado en una de las piezas especiales de la muestra 'Dénia. Arqueología y Museo'. Se trata del cromo de caja de pasa de Viriato Ernesto Oliver Bennet realizado con papel, tintas y filigrana dorada.

Asimismo, el salón de actos del museo acogerá sesiones de teatro infantil a las 12 horas con entrada libre, limitada al aforo del salón. El día 23 de diciembre se ofrecerá la obra 'Un bon regal per Nadal' de Tarannà Teatre; el 26 de diciembre 'Los juguetes de los Reyes Magos' a cargo de la asociación compañía L'Oracle de l'Est, y 30 de diciembre será el turno del grupo Art Estranya que representará 'La Navidad de los Elfos'.

El MARQ en Exponadal

Como todos los años, la Fundación CV MARQ también estará presente en Exponadal, que este año celebra su treinta edición y donde el museo contará con un espacio propio en la feria de ocio que se instala en IDA del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero.