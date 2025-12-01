Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo aceptan el recurso de los hosteleros contra las restricciones horarias

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este fin de semana, puente de la Constitución, hasta las tres y media de la madrugada. Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo (el 2 y el 4) han aceptado sendos recursos de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) contra la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que restringe los horarios de los establecimientos para combatir el ruido. Por tanto, los acuerdos iniciales de la Junta de Gobierno Local quedan en suspenso y los locales volverán al horario anterior.

La Justicia, en este caso, ha aceptado el recurso de Alroa y ha adoptado medidas cautelares antes de juzgar el fondo del asunto. Esto es, la ZAS aprobada por el Ayuntamiento no debería aplicarse y los pubs del Casco Antiguo podrán abrir hasta las 3.30 horas. Esta es, al menos, la intención de los establecimientos, máxime en un puente festivo cercano a Navidad, en el que se espera que Alicante esté hasta la bandera.

En concreto, el juzgado 2 de lo Contencioso considera que la restricción de horarios, que obliga a cerrar los pubs a la 1.30 horas, podría causar «daños y perjuicios» a los estalecimientos al estar menos tiempo abiertos. Estas pérdidas económicas afectan a una actividad sin que se haya establecido si la normativa municipal se ha tramitado correctamente o ha vulnerado la legsilación correspondiente. Por lo menos, hasta que se entienda el fondo del asunto.

Es el mismo juzgado que en su día también sentenció en contra del Ayuntamiento en el caso de la calle Castaños. En aquel caso, el juez declaraba la «vulneración de los derechos fundamentales» de los vecinos por no restringir los horarios y consideró «responsable» al Ayuntamiento de Alicante.

Desde Alroa, se felicitan por la decisión de los juzgados, que les ha concedido las medidas cautelares solicitadas en sus recursos. El presidente de Alroa, Javier Galdeano, considera que «hay jurisprudencia» para que la ZAS quede en suspenso y, por tanto, los establecimientos se atengan al horario anterior a la aprobación, tanto inicial como definitiva.

No descartan, sin embargo, que el Ayuntamiento continúe la campaña de vigilancia de cumplimiento de horarios que inició con la aplicación de la ZAS este fin de semana. Sin embargo, esa será otra batalla judicial que Alroa y sus asociados están dispuestos a afrontar al entender que «las sanciones no tendrían base legal», explica Galdeano a Todo Alicante.