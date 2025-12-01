El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol El proyecto se levantará en Rabasa y tendrá capacidad para albergar también hasta 30 recitales anuales para 20.000 espectadores y grandes eventos

La empresa Legends Global, socia del Real Madrid en la gestión del estadio Bernabéu, construirá el denominado 'Alicante Park', un nuevo complejo deportivo para el CF Intercity, pero también de entretenimiento, puesto que acogerá eventos musicales y deportivos. La nueva instalación se construirá en los terrenos de Rabasa. El proyecto se añade a la 'Ciudad del Baloncesto' que proyecta el Lucentum en la Gran Vía ya al supereje deportivo que allí desarrolla en Ayuntamiento de Alicante.

Legends Global es también la empresa responsable de elaborar el plan de negocio de Alicante Park, avalando su viabilidad. El estudio propone la construcción de un espacio multifuncional para conciertos con capacidad superior a 20.000 personas, con escenario permanente y 5.000 asientos fijos, un nuevo Roig Arena, pero en Alicante, que se une al que tiene proyectado IFA-Fira Alacant en su recinto de Torrellano.

Junto a este recinto, se levantará un estadio de fútbol que estará al servicio de la ciudad y donde el CF Intercity disputará sus partidos oficiales. El informe contempla que el espacio multifuncional pueda acoger hasta 30 conciertos al año.

La empresa asume el proyecto desde su fase inicial hasta su puesta en marcha. En total, una inversión que llegará a los 33 millones de euros. Chus Bueno, consejero del CF Intercity y asesor en el desarrollo de Alicante Park, ha señalado que «es una fantástica noticia que un líder mundial en el sector quiera acompañarnos en la construcción y diseño de este gran proyecto». «Es el primer paso de los muchos que estamos dando para que Alicante Park sea una realidad lo antes posible», añadió.

Un impacto económico previsto superior a los 100 millones de euros anuales Alicante Park tiene el potencial de generar un impacto económico anual estimado superior a los 100 millones de euros, considerando los efectos directos y la creación de empleo, que implicaría una masa salarial adicional de entre 15 y 20 millones de euros. La combinación de visitantes internacionales, con altos índices de pernoctación y gasto superior, especialmente en meses de baja afluencia turística nacional, consolidará a Alicante como un destino atractivo durante todo el año, generando beneficios económicos significativos, empleo de calidad y un sólido posicionamiento internacional.

Por su parte, Salvador Martí, presidente del CF Intercity, destaca la importancia de que «empresas del talento y prestigio de Legends Global quieran formar parte de Alicante Park y de su desarrollo». «Para el CF Intercity y sus accionistas supone un aval que nos reafirma en nuestra voluntad de crear este espacio deportivo y musical, que tendrá un impacto económico muy positivo en Alicante y su provincia», asegura.

La inversión estimada para la construcción de Alicante Park asciende a 33 millones de euros, incluyendo el desarrollo del recinto y la compra del terreno. Según el plan de negocio, el proyecto prevé una facturación de 8 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (EBITDA) superior a 3 millones de euros ya en su primer año de actividad.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del CF Intercity SAD ha aprobado una inversión de hasta 60 millones de euros para el desarrollo de Alicante Park. El CF Intercity pone los terrenos necesarios para la construcción del recinto, ubicados en Rabasa y «estratégicamente situados, con acceso directo a las principales conexiones de autovía, a cinco minutos del centro de Alicante y a diez minutos del aeropuerto», explica la sociedad deportiva en un comunicado.