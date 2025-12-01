Docentes de Alicante denuncian impago de nóminas desde el inicio de curso Educación atribuye la situación a «problemas técnicos» y asegura que se abonarán las cuantías pendientes «cuanto antes»

Docentes de la provincia de Alicante han denunciado que no han recibido su nómina desde el inicio del presente curso académico. Es decir, un retraso que ya se ha prolongado por tres meses. Se trata de una situación «grave, insostenible e inadmisible», indica el sindicato CSIF a través de un comunicado, en el que reconocen haber recibido un «incremento alarmante» de incidencias relacionadas tanto con retrasos como con la falta de pago de nóminas.

Fuentes de la Conselleria de Educación atribuyen la situación a «problemas técnicos y procedimentales», y señalan que la mayoría de incidencias se concentran en la provincia de Castellón, aunque también se han registrado casos en la provincia de Alicante.

Estas mismas fuentes reconocen que ya se han iniciado contactos con Hacienda para analizar cómo proceder para que no haya retrasos en los próximos meses, y aseguran que las nóminas pendientes se abonarán «cuanto antes».

Desde la Junta de Personal Docente de Alicante, en nombre del sindicato CCOO L'Alacantí, tildan de «insostenible» esta situación y afean a la Conselleria de Educación que «no haya ofrecido ninguna explicación ni respuesta» pese a las repetidas comunicaciones: «No atienden por teléfono ni responden a los correos electrónicos», aseguran.

«Hablamos de trabajadores con familias, con hipotecas, con gastos básicos, y no es asumible que los profesionales que sostienen el sistema educativo tengan que vivir sin saber cuándo van a cobrar por su trabajo» CSIF

La portavocía sindical subraya que muchos docentes dependen exclusivamente del salario mensual para cubrir gastos básicos, por lo que el retraso en el pago está provocando «graves dificultades económicas y un malestar generalizado». Añade que la falta de información oficial y la ausencia de una fecha de resolución han incrementado «la sensación de abandono y de falta de respeto hacia nuestro trabajo».

Canalizar reclamaciones

Por su parte, desde CSIF han explicado que las reclamaciones recibidas proceden de funcionarios en activo, interinos y personal en diversas situaciones administrativas, y abarcan tanto impagos parciales —complementos o conceptos retributivos no abonados—. Ante esta oleada de incidencias, el sindicato ha habilitado un formulario para que los afectados registren sus casos de manera formal.

«Hablamos de trabajadores con familias, con hipotecas, con gastos básicos, y no es asumible que los profesionales que sostienen el sistema educativo tengan que vivir sin saber cuándo van a cobrar por su trabajo», han criticado desde CSIF, que ha insistido en que «estamos ante una situación absolutamente inaceptable en cualquier administración pública».

La central sindical solicitará, además, una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente para reclamar explicaciones sobre los motivos de estos impagos y exigir un calendario de regularización inmediato. «La Conselleria debe actuar ya, reconocer la gravedad del problema y garantizar que ningún docente vuelva a verse en esta situación de vulnerabilidad económica», señalan desde la organización.

