Las cinco noticias más destacadas de este sábado 4 de octubre en Alicante

Algunas de las tapas que se han podido degustar en Alicante Gastronómica.

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 4 de octubre.

1 Un paseo entre Soles y Estrellas en Alicante

En Alicante Gastronómica, las Estrellas Michelin y los Soles Repsol no solo brillan en los restaurantes, también se sirven en pequeñas porciones que despiertan todos los sentidos. Clica aquí para ver las mejores imágenes.

2 Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante

La categoría Especial de las Hogueras de Alicante ha entrado en una competición inesperada. Esta vez, entre lazos familiares. Y es que Alejandro Baenas, hijo del artista Pere Baenas, ha decidido dar el salto y debutar en la máxima sección de la mano de la foguera Alfonso el Sabio. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado varios cortes de tráfico y prohibiciones de estacionamiento con motivo de la mascletà nocturna programada para este sábado, 4 de octubre. Las restricciones afectan a diferentes calles de la zona de Periodista Rodolfo Salazar, donde se llevará a cabo el montaje y disparo del espectáculo pirotécnico. Clica aquí para conocer los horarios y las calles cortadas.

4 Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche al intentar huir al Reino Unido con joyas robadas a su tía

Robó, presuntamente, a su tía un collar de perlas y un anillo de diamantes, valorados en 7.000 euros, y pretendía huir al Reino Unido con el botín. La rápida intervención de la Policía Nacional ha evitado que el supuesto ladrón se fugase con el botín a tierras británicas. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alicante Gastronómica desvela los secretos de la mejor croqueta de jamón del mundo

Alicante Gastronómica ha desvelado los secretos de la mejor croqueta del mundo 2024 en la masterclass que ha ofrecido el chef Carlos Griffo del restaurante Quinqué (Madrid) la mañana de este sábado. El cocinero, que recibió el premio a la Mejor Croqueta del Jamón del Mundo en 2024, ha explicado la técnica de elaboración para la preparación de esta delicia de la cocina española. Clica aquí para conocer la receta.

