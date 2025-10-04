Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunas de las tapas que se han podido degustar en Alicante Gastronómica. AG

Las cinco noticias más destacadas de este sábado 4 de octubre en Alicante

TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:12

Comenta

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 4 de octubre.

  1. 1

    Imagen principal - Un paseo entre Soles y Estrellas en Alicante

    Un paseo entre Soles y Estrellas en Alicante

En Alicante Gastronómica, las Estrellas Michelin y los Soles Repsol no solo brillan en los restaurantes, también se sirven en pequeñas porciones que despiertan todos los sentidos. Clica aquí para ver las mejores imágenes.

  1. 2

    Imagen principal - Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante

    Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante

La categoría Especial de las Hogueras de Alicante ha entrado en una competición inesperada. Esta vez, entre lazos familiares. Y es que Alejandro Baenas, hijo del artista Pere Baenas, ha decidido dar el salto y debutar en la máxima sección de la mano de la foguera Alfonso el Sabio. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 3

    Imagen principal - Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado

    Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado varios cortes de tráfico y prohibiciones de estacionamiento con motivo de la mascletà nocturna programada para este sábado, 4 de octubre. Las restricciones afectan a diferentes calles de la zona de Periodista Rodolfo Salazar, donde se llevará a cabo el montaje y disparo del espectáculo pirotécnico. Clica aquí para conocer los horarios y las calles cortadas.

  1. 4

    Imagen principal - Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche al intentar huir al Reino Unido con joyas robadas a su tía

    Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche al intentar huir al Reino Unido con joyas robadas a su tía

Robó, presuntamente, a su tía un collar de perlas y un anillo de diamantes, valorados en 7.000 euros, y pretendía huir al Reino Unido con el botín. La rápida intervención de la Policía Nacional ha evitado que el supuesto ladrón se fugase con el botín a tierras británicas. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 5

    Imagen principal - Alicante Gastronómica desvela los secretos de la mejor croqueta de jamón del mundo

    Alicante Gastronómica desvela los secretos de la mejor croqueta de jamón del mundo

Alicante Gastronómica ha desvelado los secretos de la mejor croqueta del mundo 2024 en la masterclass que ha ofrecido el chef Carlos Griffo del restaurante Quinqué (Madrid) la mañana de este sábado. El cocinero, que recibió el premio a la Mejor Croqueta del Jamón del Mundo en 2024, ha explicado la técnica de elaboración para la preparación de esta delicia de la cocina española. Clica aquí para conocer la receta.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado
  2. 2 La mejor tarta de chocolate del mundo premiada en Alicante lleva humo y vainilla
  3. 3 La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
  4. 4 Alicante Gastronómica arranca a lo grande con estrellas internacionales y el reto de conquistar a 75.000 visitantes
  5. 5 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  6. 6 En este municipio de Alicante se come el mejor caldo con pelotas
  7. 7 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia
  8. 8 Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante
  9. 9 La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio
  10. 10 Alicante informará a los bañistas sobre la presencia de medusas y peces peligrosos en sus playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Las cinco noticias más destacadas de este sábado 4 de octubre en Alicante

Las cinco noticias más destacadas de este sábado 4 de octubre en Alicante