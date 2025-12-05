«Cojonudo»: la respuesta de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Salomé Pradas, la consellera de Emergencias investigada por la gestión de la dana, ha cumplido su palabra. La exdirigente ha aportado a la magistrada los mensajes de WhatsApp que intercambió con el entonces presidente Carlos Mazón el día de la dana hasta aproximadamente las 14 horas. A partir de ese momento ya solo se sucedieron llamadas, algunas de ellas infructuosas.

Pradas envió una serie de mensajes la mañana de la dana al presidente en los que informaba del avance de la emergencia climática. En uno de ellos, le indica que está en contacto con Pilar Bernabé y que lo que más preocupa en ese momento era La Ribera Alta, el Magro y la zona del barranco del Poyo.

«Cojonudo», respondió el máximo responsable del Consell sin mayores explicaciones. Previamente se le había trasladado el refuerzo en el 112 y el exceso de trabajo en el Consorcio de Bomberos. Pero no reaccionó a esas informaciones. A continuación, Mazón respondió con un «bieennnn» a otro SMS acerca del posible acuerdo con los bomberos que se iba a firmar en unos días. Un asunto totalmente secundario.

Pero lo más llamativo de estas comunicaciones es, sin duda, el mensaje de Salomé Pradas a las 14.11 horas, pocos minutos antes de que el presidente llegara al restaurante El Ventorro, alrededor de las 14.30 horas. «La cosa se complica en Utiel», le dijo. Nunca recibió respuesta a esa información. Fue entonces cuando comenzó una comida y la correspondiente sobremesa que incomprensiblemente se prolongó durante cinco horas, en el peor momento de la dana.

El dosier que Pradas ha aportado al juzgado incluye, además, otras comunicaciones con José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente. Hay una relevante en este sentido. Se trata de un mensaje reenviado por el propio alto cargo de Presidencia a Pradas en el que se lee: «Igual a las 19 horas vamos al 112». Era un WhatsApp que le había enviado el presidente.

Este SMS llega a las 16.47, antes de que se iniciara la reunión en el complejo de Emergencias. Es decir, a esa hora Mazón ya se planteaba la necesidad de desplazarse a L'Eliana ante la gravedad de los acontecimientos. Pero pospone ese desplazamiento a las 19 horas, según se desprende de la conversación.

Sin embargo, la comida en El Ventorro se alargó precisamente hasta cerca de las 19 horas y todavía estuvo un tiempo, casi 50 minutos, hablando con la periodista Vilaplana. Llegó al Palau sobre las 20 horas. Y, al Cecopi, a las 20.28 horas. Esta es la cronología aproximada de aquella fatídica tarde.

Los mensajes evidencian que Pradas tuvo a presidencia de la Generalitat al corriente de lo que iba sucediendo antes y durante el Cecopi. Por mensajes, pero mayoritariamente por llamadas de teléfono. Una tesis que la consellera siempre ha defendido en sus declaraciones a los medios y también en el juzgado.

A Cuenca, casi en paralelo a Mazón, se le traslada también la complicación en Utiel. «¿Por lluvia?, responde. «No, el río se esta desbordando», contesta Pradas. A cotinuación, la consellera relata de manera telegráfica el avance de la emergencias y las acciones que están emprendiendo, como la instalación del Puesto de Manzo Avanzado o la Convocatoria del Cecopi. Pero es entonces cuando da un dato de suma importancia: «Nos informan de un muerto en Utiel». Lo hace a las 16.28 horas de la tarde.

La versión oficial del presidente Mazón, pero también de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, sostenía que no es hasta la madrugada del día 30 cuando empiezan a tener conocimiento de que existen víctimas mortales. Pese a que el presidente, en su última comparecencia pública del 29 de octubre, ya hablaba de víctimas mortales.