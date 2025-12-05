Alicante externaliza la vigilancia municipal para liberar a policías locales y reforzar la seguridad La medida permitirá sumar 36 agentes a las patrullas operativas

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la licitación de un contrato de vigilancia privada para sustituir a los 36 policías locales que desempeñan labores estáticas en dependencias municipales y trasladarlos a patrullas operativas. La medida, impulsada dentro del acuerdo con Vox, busca reforzar la presencia policial en plena preocupación por la deriva de inseguridad que percibe la formación verde y parte del vecindario.

La iniciativa también tiene como objetivo «seguir acercando la Policía Local a los alicantinos, como acabamos de hacer también con la Oficina Móvil de Atención«, destaca el edil de Seguridad, Julio Calero.

En concreto, las instalaciones y edificios municipales contemplados en este contrato son: los depósitos de vehículos de Bacarot y Babel, el Castillo de Santa Bárbara, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), los cuatro mercados municipales (Central, Babel, Carolinas y Benalúa) y los Servicios de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) de Gastón Castellón y la plaza de Séneca, además del arco de seguridad de acceso al edificio consistorial por la calle de Jorge Juan.

«Queremos seguir acercando la Policía Local a los alicantinos y reforzar la presencia de nuestros agentes para reforzar la seguridad ciudadana en la vía pública», ha explicado el concejal del área, Julio Calero, que ha recordado que la contratación de vigilancia privada en dependencias municipales ya se ha llevado a cabo «con toda normalidad» en anteriores mandatos en el Ayuntamiento de Alicante.

Además, ha añadido que el futuro contrato les ayudará a cumplir ese objetivo, en la misma línea que la nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano que se puso en marcha el mes pasado en los mercadillos, playas, calles, plazas y puntos de especial afluencia de personas en la ciudad.

«Hay que tener el máximo de policías en la calle ante la deriva de inseguridad que está tomando la ciudad» Mario Ortolá Portavoz adjunto de Vox en Alicante

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha indicado que «ante la deriva en materia de seguridad que está tomando la ciudad, entendemos que hay que tener el máximo de agentes en puestos operativos de calle y dejar, como en otros tantos ayuntamientos e instituciones, la vigilancia de las instalaciones públicas a la seguridad privada, ahorrando costes y aumentando la función preventiva y reactiva de nuestra Policía Local en la vía pública».

Por su parte, Calero ha recordado que la tramitación del nuevo contrato de seguridad privada y la puesta en marcha de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano coinciden con la incorporación a la Policía Local en noviembre de otra decena vehículos, en el marco del proceso de renovación de la flota del cuerpo de seguridad acordado con Vox.

En concreto, se han incorporado seis nuevos coches patrulla híbridos del modelo Ford Focus, tres todo terreno Ford Ranger tipo 'pick up' y un vehículo eléctrico para prestar servicio en la Isla de Tabarca.