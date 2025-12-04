Alicante está de moda: la provincia firma el mejor noviembre turístico de su historia Siete de cada diez visitantes eran extranjeros, con los británicos a la cabeza

A.H. Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:36

Alicante está de moda. La provincia cerró noviembre con una ocupación turística del 72,6%, un registro que supera en 8,6 puntos la cifra alcanzada en el mismo mes de 2024 y que se convierte en el mejor dato de la serie histórica para este periodo. Así lo confirman los datos definitivos recopilados por los hoteles y apartamentos asociados a la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA).

La capital ha alcanzado una tasa del 72,9%, la Playa de San Juan se situó en el 82,4%, Santa Pola en el 85,0%, Guardamar en el Segura 71,0%, Orihuela en el 62,6%, Denia en el 60,4% y Algorfa en el 60,2%, según recoge el informe.

La procedencia de los turistas ha sido fundamentalmente internacional (69,4%) frente a un 30,6% de viajeros de origen nacional. De los que llegan de fuera de España, sobresalen quienes lo hacen desde Reino Unido (22,7%), seguidos de los procedentes de Suecia (7,5%), Finlandia (5,7%), Alemania (5,5%), Polonia (5,3%), Irlanda (5,1%), Países Bajos (4,8%), Noruega (4,3%).

La proximidad manda

De los turistas nacionales, son los más numerosos los de la Comunitat Valenciana (28,0%), seguidos de los llegados de la Comunidad de Madrid (23,4%), Andalucía (9,9%), Cataluña (9,7%), Castilla La Mancha (5,0%), Región de Murcia (3,9%), País Vasco (3,2%), o Castilla y León (3,1%).

Noviembre ha tenido un comportamiento excepcionalmente positivo para el sector turístico de la provincia de Alicante, con unos datos de ocupación que han mejorado las previsiones y se sitúan notablemente por encima de lo habitual. Este buen dato coincide además con unos precios medios superiores a los de hace un año y unos ingresos por habitación disponible también al alza.

Para diciembre, el predictivo que se elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante estima una ocupación del 56,4%, algo por encima del registro de 2024.