Corte de tráfico en Alicante, en una imagen de archivo. Shootori

Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado

El Ayuntamiento de Alicante anuncia restricciones de circulación y aparcamiento desde esta tarde hasta la mañana del domingo

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:35

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado varios cortes de tráfico y prohibiciones de estacionamiento con motivo de la mascletà nocturna programada para este sábado, 4 de octubre. Las restricciones afectan a diferentes calles de la zona de Periodista Rodolfo Salazar, donde se llevará a cabo el montaje y disparo del espectáculo pirotécnico.

Los cortes estarán activos desde las 15 horas del sábado 4 hasta las ocho de la mañana del domingo 5 de octubre, y afectarán a las siguientes vías:

  • Calle Bailarín José Espadero, entre Biólogo Konrad Lorenz y Deportista Navarro Olcina.

  • Calle Biólogo Konrad Lorenz, entre Av. Periodista Rodolfo Salazar y Bailarín José Espadero.

  • Calle Deportista Navarro Olcina, entre Av. Periodista Rodolfo Salazar y Bailarín José Espadero.

  • Solar junto a Av. Periodista Rodolfo Salazar, entre Deportista Navarro Olcina, Biólogo Konrad Lorenz y Bailarín José Espadero.

Desde el Consistorio se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona y retirar los vehículos estacionados antes del inicio del dispositivo de tráfico. La Policía Local de Alicante supervisará los accesos y garantizará la seguridad durante el desarrollo del evento.

La mascletà nocturna de Alicante 2025 se enmarca dentro de los actos festivos del fin de semana y reunirá a cientos de personas para disfrutar de uno de los espectáculos pirotécnicos más esperados del año.

