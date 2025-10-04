Cortes de tráfico en Alicante por la mascletà nocturna de este sábado El Ayuntamiento de Alicante anuncia restricciones de circulación y aparcamiento desde esta tarde hasta la mañana del domingo

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado varios cortes de tráfico y prohibiciones de estacionamiento con motivo de la mascletà nocturna programada para este sábado, 4 de octubre. Las restricciones afectan a diferentes calles de la zona de Periodista Rodolfo Salazar, donde se llevará a cabo el montaje y disparo del espectáculo pirotécnico.

Los cortes estarán activos desde las 15 horas del sábado 4 hasta las ocho de la mañana del domingo 5 de octubre, y afectarán a las siguientes vías:

Calle Bailarín José Espadero, entre Biólogo Konrad Lorenz y Deportista Navarro Olcina.

Calle Biólogo Konrad Lorenz, entre Av. Periodista Rodolfo Salazar y Bailarín José Espadero.

Calle Deportista Navarro Olcina, entre Av. Periodista Rodolfo Salazar y Bailarín José Espadero.

Solar junto a Av. Periodista Rodolfo Salazar, entre Deportista Navarro Olcina, Biólogo Konrad Lorenz y Bailarín José Espadero.

Desde el Consistorio se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona y retirar los vehículos estacionados antes del inicio del dispositivo de tráfico. La Policía Local de Alicante supervisará los accesos y garantizará la seguridad durante el desarrollo del evento.

La mascletà nocturna de Alicante 2025 se enmarca dentro de los actos festivos del fin de semana y reunirá a cientos de personas para disfrutar de uno de los espectáculos pirotécnicos más esperados del año.